Prečítali sme si novú Černákovu knihu: Bývalý šéf podsvetia ju napísal priamo z väzenia, toto si o nej myslia odborníci

„Bolo nás jedenásť, už je nás len desať, pôjdeme sa pozrieť, keď ho budú vešať…“ týmto citátom od Milana Lasicu začína nová kniha bývalého mafiánskeho bosa Mikuláša Černáka. Po takmer desiatich rokoch Černák napísal pokračovanie svojej autobiografie, ktorá ponúka pohľad na temnú minulosť slovenského podsvetia. Černák sa v knihe vracia k súdnemu procesu, ktorý je označovaný za „proces storočia“, k väzenským rokom, a tiež obviňuje slovenské súdnictvo za nespravodlivosť.

Nová Černákova kniha nás zaujala, keď sa objavila na pultoch niektorých slovenských kníhkupectiev, preto sme sa na jej obsah pozreli bližšie. Tento rok vyšiel medzi divákmi mimoriadne populárny film o Mikulášovi Černákovi s názvom MIKI a už v januári 2025 ide do slovenských kín jeho pokračovanie — ČERNÁK, čo ešte viac zvýšilo náš záujem o obsah knihy. Preto sme si knihu prečítali a následne sa pýtali na názor policajného kriminalistu, experta na popkultúru a skúseného investigatívneho novinára.

Na lavici obžalovaných

Mikuláš Černák napísal svoju prvú knihu ešte v roku 2015 — Prečo som prelomil mlčanie, v ktorej píše o tom, prečo sa rozhodol prehovoriť a spolupracovať s políciou, čím pomohol objasniť množstvo zločinov.

Teraz po takmer 10 rokoch napísal ďalšiu knihu — Na lavici obžalovaných. Kniha vyšla v rovnakom roku ako spomínaný film MIKI, ktorý medzi divákmi zožal úspech, ale či má toto vydanie súvis s úspechom filmu alebo aj s tým, že začiatkom nového roka sa bude viesť súd, ktorý rozhodne o možnom Černákovom prepustení na slobodu, môžeme len špekulovať.

V úvode knihy Černák ponúka pohľad do zákulisia toho, ako vyzerá bežný deň väzňov a tiež porovnáva, ako to vyzeralo vo väzení pred 26 rokmi a ako to vyzerá dnes.

Autori knihy opisujú aj Černákov vzťah s viacerými členmi slovenského podsvetia, ako napríklad s Milošom Kánom či Marianom Kočnerom. Najväčšia časť knihy sa však venuje súdnemu procesu Mikuláša Černáka a jeho údajnej nespravodlivosti. „Ja si svoj trest za spáchané skutky zaslúžim a odsedel som si už 27 rokov, ale aj ten najväčší mafián by mal mať v právnom štáte zákonný a spravodlivý proces,“ píše Černák vo svojej knihe.

