Ceny masla vystrelili, na pultoch v Kauflande sa objavila lacnejšia alternatíva. Stojí necelé 2 eurá, má to však háčik

Maslo v priebehu posledných týždňov mimoriadne zdraželo. To, že sú ceny vyššie, si všimli nielen zákazníci, ale aj obchodníci, ktorí sa rozhodli reagovať inou, lacnejšou alternatívou.

Ako si všimli TV Noviny, na pultoch v Kauflande sa objavilo pomerne lacné maslo. Háčik je v tom, že má menej tuku, ako to, ktoré sa bežne predáva.

Lacnejšie maslo s nižším obsahom tuku

Kým „klasické“ maslo má 82 percent tuku, v Kauflande predávajú 61-percentné. Reťazec ho predstavil ako novinku, navyše v akciovej cene. 250-gramové maslo stálo z pôvodných 2,19 eura 1,79 eura.

Markíza sa spoločnosti Kaufland pýtala, či sa maslo so zníženým pomerom tuku stane bežnou súčasťou ponuky, ten však nereagoval.

Spomedzi ostatných reťazcov – Lidl, Billa a Tesco, sa Lidl vyjadril, že do budúcnosti takúto alternatívu nevylučuje. „O zaradení uvedeného výrobku do stáleho sortimentu aktuálne neuvažujeme. Napríklad, Lidl nevylučuje, že takéto maslo v budúcnosti zaradí do svojej ponuky,“ uviedol obchodník pre TV Noviny.

Tesco a Billa plánujú naďalej ponúkať len 82- a viac percentné maslá.

COOP Jednota pripomenula, že maslo so zníženým obsahom tuku, konkrétne 65-percentné, ponúka už dlhší čas.

Dôvodom zvyšovania cien masla má byť nedostatok kravského mlieka, čím trpí celá Európska únia. Podľa Jany Holéciovej, hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, cenu masla na Slovensku ovplyvňuje európska spotová cena mlieka a smotany.