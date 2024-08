Celý kontinent sa správa ako na zdvíhacej plošine: „Chudne“ a začal stúpať vyššie, vplyvy na svet budú masívne

Antarktída zhadzuje váhu dôsledkom neustále ubúdajúceho ľadu v oblasti. Následkom toho sa celý kontinent dvíha, čo bude mať podľa vedcov obrovský vplyv na budúci globálny nárast hladiny morí. Správu priniesol portál Science Alert.

Tím vedcov sa zameral na výskum zemského plášťa pod vrstvou ľadu. Zistili, že v niektorých kľúčových oblastiach je úroveň viskozity obzvlášť vysoká. Následkom toho podľa seizmických údajov celý kontinent stúpa.

Tento proces sa nazýva postglaciálny vzostup. Označuje proces, pri ktorom sa pôda, ktorá bola predtým stlačená váhou ľadu, začne po roztopení dvíhať. Predstaviť si to môžete na ilustračnom príklade stlačenej špongie. Pokiaľ sa tlak na špongii uvoľní, začne sa jej povrch rozpínať.

Štúdiu vedci publikovali vo vedeckom časopise Science Advances.

„Naše merania ukazujú, že pevná zem, ktorá tvorí základ antarktického ľadovca, prekvapivo rýchlo mení tvar,“ hovorí o náleze geológ Terry Wilson. „Zdvíhanie pôdy z redukovaného ľadu na povrchu sa nedeje v priebehu tisícročí, ale len desaťročí.“

Nový výskum naznačuje, že proces bude mať obrovský vplyv na budúci globálny nárast hladiny morí.

„S takmer 700 miliónmi ľudí, ktorí žijú v pobrežných oblastiach a potenciálnymi nákladmi na zvýšenie hladiny morí dosahujúcimi do konca storočia bilióny dolárov, je pochopenie dominového efektu topenia antarktického ľadu kľúčové,“ hovorí glaciologička Natalya Gomezová.

Vedci upozorňujú, že teraz existujú dva možné scenáre, podľa toho, akým smerom sa bude uberať faktor globálneho otepľovania. Proces môže znížiť príspevok Antarktídy na stúpajúcu hladinu morí až o celých 40 percent, v prípade, ak bude úroveň globálneho otepľovania nízka. Pokiaľ však globálne otepľovanie nezastavíme a bude sa zhoršovať, tak hrozí úplne opačný efekt.

