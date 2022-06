Celoživotný celibát má prekvapivé výhody, ukazuje výskum na tibetských mníchoch. Nie ale pre tých, ktorí ho držia

Život v celibáte je niečo, čo si mnohí ľudia nedokážu predstaviť. Pritom je aj na Slovensku množstvo ľudí, ktorí ho dobrovoľne, spravidla kvôli viere, podstupujú. Má však celibát nejaké výhody? Podľa vedcov áno, avšak nie pre toho, kto celibát drží.

Nová štúdia publikovaná v časopise Royal Society Proceedings B realizovaná na rodinách v západnej Číne skúmala, aké výhody prináša dodržiavanie celibátu a posielanie synov do tibetských budhistických kláštorov.

Ekonomický a reprodukčný osoh

Ako píše portál The Conversation, donedávna bolo bežné, že tibetské rodiny posielali jedného zo svojich malých synov do miestneho kláštora a stal sa z neho doživotne mních dodržiavajúci celibát. Historicky sa až jeden zo siedmich chlapcov stal mníchom. Rodiny zvyčajne uvádzali náboženské motívy na poslanie syna do kláštora. Ako ukazuje štúdia, bol z toho tiež ekonomický a reprodukčný osoh.

Vedci z London’s Global University v spolupráci s kolegami z Lan-čou univerzity v Číne skúmali 530 rodín z 21 dedín vo východnej časti tibetskej náhornej plošiny v provincii Gansu. Analýzou genealógie zhromaždili údaje o rodinách, v ktorých sa vyskytovali, ale aj nevyskytovali mnísi.

Tieto dediny sú zvyčajne patriarchálne založené s dôrazom na chov jakov, čo má veľký význam pre pochopenie výskumu. Vedci zistili, že tí muži, ktorých brat bol mníchom, boli bohatší a vlastnili väčšie stáda jakov a iných dôležitých zvierat. Keďže mnísi nemôžu vlastniť majetok, poslaním jedného zo synov do kláštora nenastal konflikt a delenie majetku. Vo všeobecnosti, do kláštora býval posielaný druhorodený syn.

Rodiny s mníchmi boli početnejšie

Vedci tiež prekvapivo zistili, že muži, ktorých brat bol mníchom, mali viac detí, ako muži s necelibátnymi bratmi. Ich manželky mali tiež tendenciu mať deti v skoršom veku a starí rodičia so synom, ktorý bol mních, mávali tiež viac vnúčat. Posielanie synov do kláštora tiež znamenalo menšie náklady pre rodinu.

Výsledky štúdie hovoria, že celibát sa tak mohol vyvinúť prirodzeným výberom, niečo ako evolúcia. Vedci na základe matematických modelov tiež dospeli k záveru, že celibát u mníchov prospieval mužskej komunite regiónu, keďže mali menšiu konkurenciu pri hľadaní si partnerky. Čo je však dôležité a zároveň aj pochopiteľné, ten, kto dodržiaval celibát a stal sa mníchom, z toho celého prospech, ak si odmyslíme náboženský aspekt, nemal žiadny.

To, čo mohlo či môže fungovať v iných spoločnostiach, nemusí úplne fungovať napríklad v Európe či aj u nás na Slovensku. Aj keď samotné dodržiavanie celibátu prirodzene zvyšuje šancu mužom bez celibátu nájsť si partnerku, čo sa týka dedenia majetku, tak na ten majú na Slovensku nárok aj muži, ktorí celibát dodržiavajú.