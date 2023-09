Čechov na paddleboarde odniesla búrka na otvorené more. Dráma mala napokon šťastný koniec vďaka dvom hrdinom

Priam hororový zážitok zažila česká rodina na dovolenke v Chorvátsku, keď sa matka s dvomi deťmi na paddleboarde ocitla na otvorenom mori. Incident sa odohral pri chorvátskej dedine Promajma, informuje portál TN.cz a chorvátsky web Makarska Danas.

Matku s dvomi deťmi vo veku tri a päť rokov mala odviať silná búrka a zrazu sa ocitli asi dva kilometre od brehu. Na pláži však zostal otec rodiny, ktorý začal okamžite panikáriť a utekal od mora smerom k neďalekému hostincu.

Nebolo ich jednoduché nájsť

Tam si ho všimol miestny obyvateľ Ante Čapin, ktorý ani chvíľu neváhal. Spolu Andrzejom Blaszczakom začali okamžite pripravovať motorový čln. „Najskôr sme uvideli panikáriaceho muža. Chytal sa za hlavu a utekal od móla smerom k hostincu. Ďalší ľudia sa pozerali smerom k moru a ja som videl malú čiernu bodku, rýchlo miznúcu vo veľkých vlnách smerom na Brač. Zakričal som na Andrzeja, nech rýchlo pripraví čln. V tej chvíli nás muž uvidel a povedal nám, že more odnieslo ženu a dve dievčatká,“ priblížil Čapin.

Spolu s vystrašeným otcom rodiny sa vydali na more. Vo veľkých vlnách vraj vôbec nebolo jednoduché stratenú trojicu nájsť, no nakoniec sa to, našťastie, podarilo. Veľmi dôležitú úlohu podľa Čapina zohralo vzorné správanie matky, ktorá nespanikárila, svoje deti objala a udržala ich na paddleboarde. Otec rodiny neskôr záchrancom poďakoval a daroval im fľašu vína.