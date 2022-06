Čaputovú by znovu určite volilo len 15 percent Slovákov. Takmer polovica preferuje niekoho iného

Určite by ju nevolilo 46 percent a pre 31 percent by Zuzana Čaputová bola jedným z kandidátov, o ktorom by vo voľbách respondenti uvažovali.

Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Focus, ktorý sa konal medzi 25. májom a 31. májom na vzorke 1 008 respondentov. Prieskum bol vykonaný pre reláciu Na telo televízie Markízy.

Najväčšiu podporu má prezidentka u voličov strany Progresívne Slovensko

Respondenti odpovedali na otázku „Predstavte si, že by boli prezidentské voľby na Slovensku už budúci víkend, Aký by bol Váš postoj k voľbe prezidentky Zuzany Čaputovej, ak by sa rozhodla opätovne kandidovať v prezidentských voľbách?“.

Možné odpovede zneli určite by som ju volil/a, bola by jedným z kandidátov, o ktorom by som uvažoval/a, túto kandidátku by som nikdy nevolil/a a neviem.

Najväčšiu podporu má prezidentka v radoch voličov strany Progresívne Slovensko. Určite by ju volilo 49 percent voličov, 41 percent by to zvažovalo a určite by ju nevolilo 5 percent. Najmenšiu podporu má Čaputová medzi voličmi strany Republika, kde by ju určite volili 2 percentá, hlas by jej dalo možno 11 percent a určite by ju nevolilo 85 percent voličov strany. Voliči hnutia Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti by určite Čaputovú volilo 33 percent a určite nie 13 percent, voliči strany Sloboda a Solidarita by určite volilo Čaputovú v pomere 32 percent a voliči Kresťanskodemokratického hnutia v pomere 25 percent.

Určite by ju nevolilo 35 percent voličov hnutia Sme rodina, 56 percent voličov strany Hlas – sociálna demokracia a 84 percent voličov strany Smer – sociálna demokracia.