Čakajú nás zásadné zmeny na diaľniciach? Tento návrh sa mnohým nebude páčiť, uprednostniť má konkrétny druh vozidiel

Európsky automobilový priemysel patrí v súčasnosti medzi najviac skúšané segmenty. Azda najtvrdšie to momentálne vyzerá pri nemeckých automobilkách, ktoré nezažívajú jednoduché časy. Jeden z hlavných dôvodov je aj nezvládnutý prechod na elektrické vozidlá v kombinácii s novými normami, ktoré sa snaží presadiť Európska únia. Možné riešenie poskytol jeden z riaditeľov v BMW.

Vysoko postavený manažér z oddelenia výroby nemeckého giganta Milan Nedeljković v nedávnom rozhovore naznačil, akým spôsobom by mohli krajiny bojovať so súčasnými problémami. Upozornil na to portál TopSpeed.sk. Nie je tajomstvom, že terajší nelichotivý stav do veľkej miery spôsobuje nízky predaj elektrických vozidiel, s ktorým zápasia predajcovia naprieč celým segmentom. Podľa riaditeľa z BMW by mohlo pomôcť, keby boli vlastníci takýchto áut viac privilegovaní.

V praxi by sa to dotklo napríklad aj diaľnic. „Privilegovaný prístup do centier miest, bezplatné parkovanie, alebo samostatný pruh na diaľnici,“ uviedol niektoré svoje návrhy Nedeljković. Argumentoval tým, že ak by ostatní účastníci cestnej premávky videli, že ich v zápche bez problémov obieha elektromobil, prípadne by odpadli niektoré problémy s parkovaním vozidla, mohlo by ich to motivovať k tomu, aby kúpu elektrického vozidla zvážili.

Podľa neho sú takéto kroky systémovejšie a udržateľnejšie, ako napríklad plánované dotácie. Zároveň by mohlo ísť o riešenie vzhľadom na súčasnú zelenú politiku Európskej únie, ktorá od istého obdobia počíta s koncom spaľovacích motorov. Samotná podpora predaja elektromobilov by taktiež s najväčšou pravdepodobnosťou výraznejšie podporila aj automobilky zápasiace s nízkym odbytom, drahými energiami či problémami v dodávateľskej sieti a byrokraciou.

„Momentálne sledujeme odliv priemyselných podnikov, najmä v sektore stredných podnikov a dodávateľov. Potrebovali by sme presný opak, teda prilákanie nových technológií,“ povedal Nedeljković na margo terajšej situácie na nemeckom trhu. Samozrejme, vyššie uvedené návrhy zatiaľ ostávajú iba teoretickou možnosťou a je otázne, či sa nimi budú kompetentní vôbec zapodievať.