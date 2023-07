Bývate chorí na začiatku dovolenky? Môže za to nepríjemný let-down efekt, takto sa mu môžete vyhnúť

Iste sa už mnohým ľuďom stalo to, že sa im choroba vyhýbala celé mesiace, no udrela práve v momente, keď sa mali vydať na dovolenku. Niektorým sa to dokonca stáva pravidelne. Nuž, ako hovorí lekár, nebude to náhoda. Dobrou správou je, že sa s tým dá bojovať.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ide o takzvaný „let-down efekt“

Ako uvádza portál DailyRecord, negatívny fenomén chorôb práve počas dovolenky môžeme nazvať aj let-down efekt. „Keď je telo zvyknuté fungovať na vysokých hladinách stresových hormónov kortizolu a adrenalínu, ktoré sa náhle znížia, má to vplyv na prácu imunitného systému, následkom čoho sme náchylnejší na menšie infekcie a dostavuje sa nadmerná únava,“ hovorí doktor Suhail Hussain.

Ak vám teda choroba dovolenku prekazila už viackrát, nejde o dielo náhody, ale práve o spomínaný nežiadúci efekt. Tento jav môže dokonca spustiť aj rôzne úzkosti a ďalšie psychické ťažkosti, ktoré si ľudia často nevedia racionálne vysvetliť. Veď idú na dovolenku, prečo by sa mali cítiť takto? Nuž, odpoveďou je let-down efekt.

Dobrou správou je, že sa tomuto fenoménu viete vyhnúť. Doktor Hussain odporúča postupné znižovanie stresu a plynulý prechod do dovolenkového módu. Ľudia by mali v rámci možností mierne odpočívať aj tesne pred dovolenkou a po príchode do našej obľúbenej letnej destinácie nevypínať hneď. Ideálne je, aby bola aktívna myseľ aj telo — prostredníctvom cvičenia, pohybovej aktivity a ďalších činností, ktoré môžu mať dovolenkovú povahu, no udržia náš organizmus aktívny. V takom prípade sa vyhnete nežiadúcemu efektu a užijete si zaslúženú dovolenku bez zdravotných komplikácií.