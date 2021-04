Bývalý člen ĽSNS Jozef Király ide za úkladnú vraždu na 23 rokov do väzenia

Bývalý majiteľ pohrebníctva Jozef Király pôjde za úkladnú vraždu Romana A. z roku 2019 na 23 rokov do väzenia. Rozhodol o tom senát Najvyššieho súdu (NS) SR na svojom verejnom zasadnutí. Verdikt je právoplatný.

NS SR zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku z 20. októbra 2020, a to len v časti päťročného zákazu viesť motorové vozidlo. Dôkazy boli prvostupňovým súdom podľa NS SR vykonané zákonným spôsobom. Dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry vyjadril spokojnosť nad rozhodnutím NS SR, ktorý podľa jeho slov potvrdil závery ŠTS.

Királyho ŠTS na jeseň 2020 uznal za vinného z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Uložil mu trest odňatia slobody vo výmere 23 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň mu uložil ochranný dohľad vo výmere troch rokov. Rozsudok nebol právoplatný, obžalovaný sa proti nemu odvolal. Prokurátor ÚŠP sa vzdal práva odvolať sa.

Vražda sa stala v roku 2019 v obci Šuňava v okrese Poprad. Obžalovaný zavraždil Romana A. skladacím nožom piatimi ranami do oblasti hrudníka v dome smútku. Jeho telo priviezol v kufri auta domov v patologickom vaku a za pomoci manželky ho odstránil. Mal úmysel vydierať svoju manželku jej aktívnou účasťou na vražde Romana A., a to z dôvodu, aby zmenila svoje rozhodnutie rozviesť sa s ním. Proces sa začal v tejto veci koncom júla 2020, keď obžalovaný priznal, že sa skutku dopustil. Odmietol však, že by išlo o vraždu pripravovanú.

Chcel zabrániť rozvodu

Ako uviedla ešte v roku 2019 Polícia SR na svojej Facebookovej stránke, Jozef K. sa nevedel zmieriť so snahou svojej manželky o rozvod. Preto sa rozhodol zatlačiť na ňu brutálnym spôsobom. „Takýmto spôsobom si ju chcel zaviazať do budúcna, aby od neho neodišla, lebo majú spoločné kriminálne tajomstvo. Jozef telo svojej obete hodil do potoka Mlynica, do ktorého blízkosti sa presunul autom,” popisuje polícia.

Jozef Király je bývalým členom strany ĽSNS. Tá sa po medializácii prípadu od neho dištancovala. Bývalá manželka obžalovaného, Lucia, pred súdom vypovedala ako svedkyňa. Potvrdila, že na jeseň 2019 svojmu vtedajšiemu manželovi oznámila zámer rozviesť sa. O nejaký čas jej on u nich doma oznámil, že má v aute mŕtve telo.

Zároveň jej povedal, že mu musí s telom pomôcť. Ona ho nakoniec odviezla na miesto, kde sa tela zbavil tým, že ho hodil do potoka. Dôvodom bol podľa nej strach z toho, aby jej neublížil, alebo aby neublížil deťom. Doplnila, že vtedajší manžel jej tiež povedal, že aj ona pre celú vec skončí vo väzení a ich deti skončia v detskom domove. Nakoniec však celú vec oznámila na polícii. O obeti vedela len toľko, že „predával Nota Bene v Poprade“.