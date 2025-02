Bývalé auto ministra Rašiho je na predaj: Košice sa zbavujú limuzíny, záujemca ju môže mať už za 2 444 eur

Košická radnica ponúkla na predaj svoje bývalé mestské vozidlo, Škoda Superb, ktoré dlhé roky slúžilo na prepravu primátorov, námestníkov a ďalších predstaviteľov mesta. Auto je aktuálne na predaj za minimálnu cenu 2 444 eur, pričom záujemcovia môžu poslať svoje ponuky do 17. februára.

Škoda Superb, ktorá bola v minulosti využívaná na prepravu košických primátorov, sa predáva po niekoľkých rokoch služby. Informáciu ako prvý priniesol Korzár. V aute sa vozil aj bývalý primátor mesta Richard Raši, ktorý je v súčasnosti ministrom investícií.

O vozidle chýbajú viaceré podrobnosti

Toto auto používal ešte počas svojho pôsobenia na radnici. Neskôr limuzínu využíval aj Martin Petruško, ktorý bol v pozícii zastupujúceho primátora, a v súčasnosti auto využívali aj členovia vedenia mesta pod vedením Jaroslava Polačeka.

Oznámenie o predaji vozidla sa objavilo na webovej stránke mesta v sekcii úradná tabuľa, no nezverejnilo dôležité informácie o aktuálnom stave vozidla. Chýbajú však podrobnosti o technických parametroch a výbave. Mesto sa obmedzilo len na základné údaje. V dokumente nenájdete ani fotografie vozidla.

Auto má najazdených 268 283 kilometrov a jeho minimálna cena je stanovená na 2 444 eur vrátane DPH. Záujemcovia môžu predložiť svoju cenovú ponuku najneskôr do 17. februára 2025 do 12:00 hod., a to buď elektronicky, alebo v listinnej podobe na adresu magistrátu.

Vozidlo, ktoré je v súčasnosti na predaj, je benzínová limuzína so 6-stupňovou automatickou prevodovkou, športovým režimom a výkonom 197 koní. Maximálna rýchlosť vozidla bola takmer 240 km/h a v čase nákupu v roku 2013 bola cena auta 33-tisíc eur.

Nové auto pre Košice

Košická radnica neostala len pri predaji áut. Nahradila dve limuzíny novým ekologickým vozidlom – SUV Škoda Kodiaq Sportline s plug-in hybridným motorom. Tento model bude slúžiť nielen primátorovi, ale aj ďalším členom vedenia mesta pri služobných cestách. Vozidlo je navrhnuté tak, aby bolo šetrnejšie k životnému prostrediu a ekonomickejšie v prevádzke.