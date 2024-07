Búrky na niekoľko dní utíchnu, vysoké teploty nie: Európou sa ženie ničivá vlna tepla, bude viac ako 40 stupňov

Vyzerá to tak, že sa na Slovensko konečne dostáva lepšie počasie. Podľa predpovedí sa búrková aktivita na niekoľko dní upokojí. Horúčavy však pretrvajú, aj keď teploty trochu klesnú.

Ako informuje iMeteo, studený front sa už nad našou oblasťou nenachádza a k moci sa dostáva tlaková výš. Tá predstavuje stabilné a prevažne slnečné počasie s minimom zrážok a búrok.

Čaká nás krátke zlepšenie

Včerajšie búrky boli opäť nepríjemné a nebezpečné. Sprevádzal ich silný vietor, prívalové zrážky a krúpy.

V najbližších dňoch možno podobné javy očakávať len zriedkavo. iMeteo informuje o tom, že predpovede neočakávajú búrky a zmierniť by sa mohli aj teploty. Maximálne teploty by sa na našom území mali vyšplhať od +27 do +34 °C.

Stabilné počasie by nás malo sprevádzať až do konca tohto týždňa. V nedeľu večer, prípadne v pondelok sa na naše územie opäť vráti studený front, ktorý so sebou prinesie ďalšiu vlnu búrok.

Európa trpí

Na rozdiel od Slovenska, kde sa na pár dní aspoň trochu schladí, časť Európy dlhodobo spaľujú extrémne horúčavy. Aktuálne predpovede neukazujú zlepšenie, upozorňuje TN Nova.

Situácia je kritická najmä na Balkánskom polostrove, enormné teplo je v Rumunsku, Bulharsku, Srbsku, Albánsku, Bosne a Hercegovine, Severnom Macedónsku a v Grécku. Na týchto miestach teploty vyskočili nad +40 °C. Pretrvávať by mali minimálne do konca júla a okrem toho by mali byť ešte vyššie.

Podľa odborníkov budú teploty stúpať. Silnejúci príval tepla sa udrží a ešte viac zosilnie napríklad v nížinách polostrova, prejde cez východ až na Ukrajinu a zasiahne Bielorusko a Rusko.