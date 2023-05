Búrky budú silnejšie, ako sa očakávalo: Pozor si musia dať tieto regióny, nebezpečné budú aj prívalové zrážky

Búrky momentálne trápia len Záhorie a okolie Bratislavy, no už čoskoro by sa mali presunúť ďalej. Portál iMeteo píše, že predpokladaná intenzita bude vyššia a dnešné búrky budú silnejšie, ako sa očakávalo.

Svoju rolu hrá teplý, vlhký vzduch a slnečné lúče

Ako portál ďalej informuje, v ranných hodinách cez naše územie prešlo zrážkové pole, ktoré so sebou prinieslo zopár milimetrov zrážok. Toto zrážkové pole dorazilo ako zvyšok búrkového systému, ktorý včera večer a v noci vystrájal v Nemecku. Podstatné však je, že vlaha nasýtila vzduch, ktorý je aktuálne teplý a vlhký.

Tento vzduch by sa mal čoraz viac labilizovať čo znamená, že búrky budú početnejšie. K najzaujímavejšiemu vývoju dôjde v oblasti Moravy, odkiaľ by silné búrky mali doraziť do severozápadných okresov Slovenska. K ďalšej iniciácii búrok bude dochádzať v priebehu dňa na západnom a severozápadnom Slovensku. Hlavným nebezpečným sprievodným javom budú prívalové zrážky.