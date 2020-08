Búrajú teóriu o chuťových pohárikoch: U myší objavili bunky, ktoré rozoznávajú takmer všetky chute súčasne

Staršia teória hovorila o konkrétnych častiach jazyka, ktorými rozpoznávame jednotlivé chute. Dnes vieme, že chuťové poháriky nemajú pravidelné usporiadanie do vybraných oblastí. Poznáme však chuťové bunky určené na rozpoznávanie charakteristických základných chutí. Nový výskum ale ukazuje, že na jazyku máme aj akési multifunkčné chuťové poháriky.

Jazyk človeka by mohol obsahovať aj multifunkčné chuťové poháriky, ktoré slúžia na rozpoznávanie takmer všetkých základných chutí, ukazuje nová štúdia zverejnená v časopise PLOS Genetics. Novoobjavené chuťové bunky dokážu identifikovať kyslú, sladkú, horkú aj umami chuť, tvrdia autori štúdie v tlačovej správe.

Odhaľujú škodlivé jedlo

Chuť je pre človeka mimoriadne dôležitým zmyslom a nejde pritom ani zďaleka len o samotný pôžitok z jedla. Vďaka chuťovým receptorom dokážeme inštinktívne rozlíšiť, či je konkrétne jedlo pre nás prínosným zdrojom živín alebo potenciálnym jedom. Vedci v minulosti identifikovali chuťové poháriky, ktoré jednotlivo rozpoznávajú základné chute. Výskum na myšiach však naznačuje, že chuť je komplexnejšia a komplikovanejšia, ako sme doposiaľ predpokladali.

Multifunkčné bunky

Vedci pri skúmaní laboratórnych myší objavili novú podmnožinu chuťových buniek, ktoré dokážu identifikovať kyslú, sladkú, horkú aj umami chuť súčasne. Pri experimente sledovali signálne dráhy do mozgov myší a zistili, že informácie o rôznych chutiach prichádzajú aj z novoobjavených buniek. Výskum tak narúša doterajšie poznatky o chuťových pohárikoch rozpoznávajúcich jednotlivé chute a podporuje novšiu teóriu, ktorá hovorí aj o existencii vysoko citlivých a multifunkčných chuťových receptorov.

Nový výskum vedcov ponúka širší pohľad na to, ako sa informácie o chuti dostávajú do mozgu cicavcov a ukazuje, že chuť ako zmysel je zrejme oveľa komplikovanejší, ako sme si doposiaľ mysleli. V nasledujúcich experimentoch plánujú experti zistiť napríklad to, do akej miery sa multifunkčné chuťové receptory podieľajú na celkovom vnímaní chuti.