Bundy neodložíme ani v máji: Na Slovensko sa vrátili mrazy a sneženie. Problém však spôsobuje aj niečo iné

Napriek tomu, že sme sa dnes zobudili prevažne do slnečného rána, teploty nenasvedčujú tomu, že je jar. Ráno nás potrápil prízemný mráz, denné teploty sa aj nasledovné dni budú držať pod 15 stupňov.

Ako na svojom webe informuje iMeteo, zmena počasia sa tak skoro nechystá. Na Slovensko sa vrátila zima so všetkým, čo k tomu patrí. Nielenže sa ochladilo, ale vyskytovali sa aj snehové prehánky.

Počas noci a vo štvrtok ráno sa na Slovensku mohol objaviť aj prízemný mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pre väčšinu okresov. Prízemný mráz podľa SHMÚ predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. „Vo výške piatich centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus tri stupne Celzia,“ dodal SHMÚ na svojom webe.

„Počasie u nás bude dnes ovplyvňovať dvojica tlakových útvarov. Rozsiahla tlaková výš nad východným Atlantikom a západnou Európou a rozsiahla tlaková níž nad východnou Európou.“ Ako ďalej informuje iMeteo, na Slovensku bude prevládať premenlivá, len na východe spočiatku miestami ešte veľká oblačnosť. Ojedinele, najmä na severe, sa vyskytnú prehánky alebo dážď.

Približne od 1 100 metrov nad morom bude snežiť. Zrána hranica sneženia poklesne ešte o niečo viac, na cestách tak jazdite opatrne. Maximálna denná teplota vystúpi v rozmedzí od +9 °C do +14 °C. Na Orave, Liptove, pod Tatrami a na Horehroní bude ešte o niečo chladnejšie, a to okolo +7 °C. Chladno bude aj na horách. Vo výške 1 500 metrov vystúpi maximálna teplota na -1 °C.

Problém môže spôsobovať vietor, ktorý pocitovo vyvolá ešte väčšiu zimu. Na juhovýchode by mohol byť aj silnejší.

Ak ste si mysleli, že začiatkom mája už príde zmena, máme pre vás zlé správy. Vyzerá to tak, že ani máj nezačneme teplým jarným počasím. Teploty by sa mali pohybovať od 10 do 15 stupňov Celzia. Bližšie informácie prinesieme v nasledujúce dni.