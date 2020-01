Budú to poriadne trháky. Najlepšie animované filmy, ktoré prídu do kín v roku 2020

A spomedzi nich určite nesmieme zabúdať na filmové premiéry. Medzi rôznymi žánrami však stále najväčšmi vynikajú sci-fi filmy a animáky. Dnes sa bližšie pozrieme na druhé z menovaných. A vyzerá to tak, že sa naozaj máme na čo tešiť. Vrátia sa totiž obľúbené snímky v podobe pokračovaní, ale aj absolútne novinky, okolo ktorých je už teraz poriadne rušno.

Soul / Duša

Soul je film, v ktorom hlavným postavám prepožičajú hlasy hviezdy ako Jamie Foxx či Tina Fey. Novú snímku od Pixaru by sme mali vidieť približne začiatkom tohto leta. Film bude sledovať jazzového hudobníka, ktorý umrie tesne predtým, ako sa mu podarí urobiť dieru do sveta. Ďalej sledujeme príbeh v podobe jeho duše, ktorá prechádza pozoruhodným seminárom predtým, ako sa prevtelí do novorodenca.

Dátum slovenskej premiéry: 18. jún 2020

Scoob!

Aj postavy zo strašidelného sveta opäť zavítajú na strieborné plátno. Už je to nejaký čas čo Scooby Doo nedostal plnohodnotný film. Aj keď sa k predošlým hraným spracovaniam obľúbenej rozprávka radi vraciame so sentimentom, povedzme si otvorene – za veľa nestáli. A preto nám ostáva dúfať, že sa z tohto prešľapu tvorcovia poučia v novinke s názvom Scoob!.

Dátum slovenskej premiéry: 14. máj 2020

Onward / Vpred

Veľký animovaný projekt tento rok prinesie aj Disneyho továreň Pixar. Vo filme Onward budeme sledovať svet, v ktorom žijú mýtické bytosti, pre ktoré mágia nie je ničím výnimočným. Samozrejme, ich svet však nie je až tak odlišný od toho nášho. Kúzelný príbeh by mal doraziť do kín na jar 2020.

Dátum slovenskej premiéry: 5. marec 2020

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run / SpongeBob vo filme: Hubka na úteku

Po pomerne úspešnom filme z roku 2015 sa SpongeBob opäť vráti do kín v celovečernom filme. Mix animovaného a hraného filmu príde do našich končín už v máji a zrejme sa máme naozaj na čo tešiť, keďže na soundtrack k filmu sa nechal nakecať aj Hans Zimmer a trailer k nemu je nesmierne vydarený.

Dátum slovenskej premiéry: 28. máj 2020

Sonic the Hedgehog / Ježko Sonic

Po redizajne hlavnej postavy sa tento rok konečne dočkáme aj Ježka Sonica. Štúdio SEGA, ktoré vlastní hernú postavu Sonica, sa na túto špecialitu chystalo poriadne dlho. Filmu sme sa pritom mali dočkať už v novembri minulého roku, avšak práve kvôli redizajnu ho v kinách uvidíme až vo februári.

Dátum slovenskej premiéry: 20. február 2020

Peter Rabbit 2: The Runaway/ Králik Peter na úteku

Výborná komédia Králik Peter, ktorá je opäť kombináciou animácie a live action filmu tiež dostala pokračovanie. Po udalostiach z prvého filmu sa z Petra a ostatných králikov stáva rodina, avšak on má stále povesť nenapraviteľného rebela. A tak sa vydáva do sveta, kde mu nemá kto netolerovať jeho vystrájanie.

Dátum slovenskej premiéry: 30. apríl 2020

Minions: The Rise of Gru / Mimoni: Zloduch prichádza

Fantastická séria animovaných filmov Ja, zloduch stihla za pár rokov svojho pôsobenia zožať naozaj masívny úspech. Okrem toho sme sa už dočkali aj prequelu a tentoraz Mimoni dostávajú svoje vlastné pokračovanie. Tu by sme sa však mali dozvedieť viac o minulosti hlavného hrdinu filmov, Grua.

Dátum slovenskej premiéry: 2. júl 2020