Všetci mali v sebe pervitín. Budhistický kláštor ostal prázdny po tom, ako mnísi neprešli drogovými testami

Aj mnísi sú len ľudia a kým väčšina z nich zasvätí svoj život božstvu, niektorí ho okrem toho zasvätia aj drogám či iným radovánkam. V istom thajskom chráme neostal ani jediný mních. Všetci si museli habity vyzliecť po tom, čo testy preukázali, že užívali metamfetamín.

Všetci mnísi boli na drogách

Thajský budhistický chrám ostal bez mníchov. Ako informuje Mail Online, všetci ho museli opustiť po tom, čo testy preukázali prítomnosť metamfetamínu v ich tele. Podľa agentúry AFP sa mníšskeho habitu museli vzdať najmenej štyria muži, vrátane opáta. Okrem toho, že boli prepustení zo služby, musia všetci podstúpiť aj protidrogové liečenie na špecializovanej klinike.

Samozrejme, miestni obyvatelia z toho nie sú príliš nadšení. Obávajú sa toho, že chodiť do chrámu bez mníchov nebude mať príliš zmysel. Napríklad, veriaci často dávajú mníchom jedlo na znak dobrej vôle, ráta sa to ako dobrý skutok a je to jeden zo základných kameňov budhizmu. Miestne úrady ale veriacich upokojili. Vraj sa nemusia báť, pretože čoskoro prídu do chrámu noví mnísi.

Drogy predstavujú v Thajsku vážny problém

Thajsko je krajinou, kde obchodovanie s drogami v posledných rokoch prekvitá vo veľkom, značný problém predstavuje práve metamfetamín. Množstvo drog sem prúdi najmä z Mjanmarska a Laosu. Droga vo forme tabletky, ktorej sa hovorí yaba, sa v uliciach Thajska predáva za pár drobných, kupujúci ju nájde za niečo vyše 50 centov.

Za posledné roky sa polícii podarilo rekordné množstvo drog aj zadržať. Minulý rok thajské úrady zhabali metamfetamín v hodnote takmer 87 miliónov eur. Drogy, ktoré boli pašované z Taiwanu, vážili vyše 897 kilogramov.