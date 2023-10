Budete sa báť až do špiku kostí: 10 najlepších hororov, aké aktuálne nájdete na streamovacích službách

Blíži sa obdobie sviatkov zosnulých, v anglicky hovoriacich krajinách (a aj mimo nich) to znamená príchod Halloweenu a na streamovacích platformách výtlak hororových filmov počas celého októbra. Ako vyzerá aktuálna ponuka filmov z tohto súdka na Netflixe, HBO Max či SkyShowtime?

Aj vy zvyknete počas októbra dávať maratónom najmä hororové či iné mysteriózne snímky? Pokiaľ patríte k tým divákom, ktorí sa radi boja a máte nejaký ten horor alebo aj dva dávno za sebou (ak nie aj viac), a chcete tipov viac, máme pre vás výber desiatich hororov, ktoré by mal každý nadšenec vidieť.

Nazreli sme do aktuálnej ponuky streamovacích platforiem Netflix, HBO Max, Disney+, SkyShowtime či Amazon Prime Video a z každej vybrali po dva tipy na horory, ktoré by ste počas októbra mali vidieť.

X (2022) – HBO Max

Hororová snímka scenáristu a režiséra Ti Westa (V/H/S, In a Valley of Violence) rozpráva príbeh partie mladých ľudí (ako inak, všakže?). Tí sa vydávajú na odľahlú texaskú usadlosť nakrúcať film pre dospelých. Farma, ktorú si prenajmú od postarších manželov, ktorí netušia, na čo sa ich pozemok bude využívať, sa ukazuje ako ideálny priestor. Manželia sú ale skupinkou mladistvých potešení a zaujímajú sa o nich viac, než je potrebné. V momente, keď sa dozvedia, čo tam chystajú, plánovaná noc plná neprístupnej vášne sa mení na krvavý horor.

Spaľovač mŕtvol (Spalovač mrtvol) – Netflix

Jedného zástupcu vyberáme aj z česko-slovenskej kinematografie a nájdete ho na Netflixe. Veríme, že túto klasiku, ktorá je vlastne akousi alegóriou na genocídu Židov, netreba bližšie predstavovať. V Prahe v 30. rokoch 20. storočia sa pracovné nadšenie zamestnanca krematória postupne mení na šialenstvo. Muž totiž začína veriť, že spaľovaním tiel zachraňuje duše mŕtvych.

Temná strana dverí (The Other Side of the Door) – Disney+

Maria žije so svojou rodinou v exotickej Indii, kde vedie šťastný život. Všetko sa zmení v momente, keď jej pri autonehode umrie syn. Zúfalá matka zisťuje, že na mieste, kde žije, zvyknú miestni vykonávať prastarý rituál, ktorý umožňuje živým nadviazať kontakt s mŕtvymi a poriadne sa s nimi rozlúčiť. Cestuje preto do starovekého chrámu, kde sú dvere strážiace dva svety. Samozrejme, Maria varovania neposlúcha a dvere, ktoré mali zostať zatvorené, vyvolajú nepredstaviteľný teror.

Rosemarino dieťa (Rosemary´s Baby) – SkyShowtime

Moderné streamovacie služby neponúkajú len novodobú kinematografiu. A práve tie staršie horory majú svoju typickú atmosféru, akú sa súčasným filmárom nikdy nepodarí napodobniť. Jeden z hororových klenotov režiséra Romana Polańskiho z roku 1968 nájdete na SkyShowtime.

Sú to len hormóny, alebo sa temné sily naozaj chystajú ovládnuť svet? Novomanželia Rosemary a Guy Woodhouseovci sa nasťahujú do starej newyorskej bytovky, a to aj napriek varovaniam pred temnou históriou bytového domu. Na mieste sa totiž kedysi zdržiavali okultisti a došlo tam k niekoľkým tragickým úmrtiam. Mladomanželia sa v bytovke zoznámia so starými susedmi, ktorí u nich začnú byť častými hosťami. Keď ale Rosemary otehotnie a na odporúčanie susedov navštívi ich známeho gynekológa, začnú sa diať zvláštne veci. Niektorí ľudia v jej okolí záhadne ochorejú, má nevysvetliteľné bolesti a dokonca dochádza aj k úmrtiam. Sú to všetko len predstavy, alebo sa ocitla pod nadvládou satanistov?

Halloween (1978) – Amazon Prime Video

Ďalšia kultová klasika, ktorú by mal vidieť každý fanúšik hororu, aj keď dnes sa tohto filmu bude báť asi len málokto. Kultový horor Johna Carpentera, v ktorej mĺkvy muž v bielej maske a s kuchynským nožom v ruke masakruje pestúnky a ich nadržaných frajerov, sa stal synonymom subžánru slasher. Vďaka nemu sme mali možnosť spoznať Jamie Lee Curtisovú a dozvedieť sa, že filmové pokračovania sú niekedy na škodu. Halloween ich má 10 (každé nadväzuje na iný diel a jeden film je úplne samostatnou kapitolou) a k tomu dva remaky. Ak by ste si ich chceli pozrieť všetky, držíme palce. Všetkých 13 filmov na jednom mieste totiž nenájdete ľahko. Ten prvý je ale na Amazon Prime Video.