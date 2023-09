Bude vám z nich do plaču: Brutálne detaily zo zákulisia sitkomu Priatelia, o ktorých ste ani len netušili

Od premiéry prvej epizódy sitkomu Priatelia (Friends) uplynulo presne 29 rokov. Úplne prvá časť bola odvysielaná na kanáli NBC 22. septembra 1994. Asi sa zhodneme na tom, že odvtedy prešla poriadne dlhá doba, no seriál sa stále pravidelne objavuje aj na slovenských televíznych obrazovkách. Za takmer tri desiatky rokov však vyšlo na povrch množstvo zaujímavých informácií zo zákulisia, ktoré nás nútia pozerať sa naň inak.

V článku sa dozviete aj: koho nenávidel predstaviteľ Rossa;

ako si pomýlil Emily s Rachel aj v realite a že ikonická scéna nevznikla náhodou;

prečo chceli vyhodiť Chandlera;

ako jedol 55 liekov denne a strávil dva týždne v kóme;

ako herci bojkotovali vtipy, ktoré sa im nepáčili.

Najväčšia chyba, ktorú urobila

Za vznikom sitkomu Priatelia sa podieľala aj Marta Kauffman. Tá prezradila najväčšiu chybu, ktorú podľa nej spravili a dodnes ju ľutuje. O čo ide? Zdôverila sa, že vníma ako nesprávne rozhodnutie to, že do hlavných úloh boli obsadení predovšetkým herci bielej farby pleti. Seriál sa odohráva v New Yorku, čo je obrovské multikultúrne mesto a povedzme si úprimne, ak by bol realitou, pravdepodobne by sa naši hrdinovia priatelili aj s ľuďmi inej farby pleti.

Kauffman to neurobila naschvál, ani sa nad týmto v minulosti nezamýšľala. Dnes ale uznáva, že to nebolo správne. Uvedomila si to po násilnej smrti Afroameričana Georgea Floyda, čo v Amerike vyvolalo obrovskú vlnu protestov. „Práve po tom, čo sa stalo Georgeovi Floydovi, som začala zápasiť s tým, že som sa stala súčasťou systémového rasizmu, aj keď som si to nikdy neuvedomovala,“ povedala Kauffman.

Ross nenávidel Marcela

Prekvapivé odhalenie priniesol aj predstaviteľ Rossa Gellera David Schwimmer. Spomínate si ešte na jeho miláčika — opicu Marcela? Kým táto dvojka mohla pôsobiť na obrazovkách spokojne, realita bola iná. Schwimmer v špeciáli Priateľov priznal, že sa mu s Marcelom nespolupracovalo najlepšie. Dôvodom bolo, že nevedomky kazil scény a práve on musel dohliadať pred kamerou na to, aby robil to, čo mal. Ak máte doma nejakého domáceho miláčika, pravdepodobne si viete predstaviť, aké náročné to muselo byť.

Emily si pomýlil s Rachel aj v realite

Pri Rossovi ešte zostaneme. Jedným z najikonickejších momentov tejto postavy, ktorý sa s ňou tiahne aj po rokoch, bola svadba s Emily, na ktorej omylom pred oltárom povedal meno Rachel. Čo ale možno neviete je to, že táto scéna nevznikla vôbec náhodou. Portál Screen Rant uvádza, že sa ukázalo, že táto scéna s vyslovením zlého mena sa odohrala aj v skutočnosti. Aj keď nie na svadbe. David Schwimmer pri skúške predošlej epizódy omylom nazval Emily Rachel. Tvorcom sa to tak zapáčilo, že sa týmto smerom rozhodli uberať celé ďalšie smerovanie sitkomu.

Všetci naokolo plakali, on necítil nič

V priebehu minulého roka médiá zaplavili detaily z memoárov Matthewa Perryho, ktorý vyšiel na povrch s rôznymi smutnými informáciami zo svojho súkromia. V čase nakrúcania sitkomu prežíval náročné chvíle, aj keď si diváci pred obrazovkami možno ani nič nevšimli. Po rokoch sa zdôveril napríklad s tým, čo sa dialo v zákulisí po tom, ako padla posledná klapka. Uviedol, že keď sa kamera naposledy posunula k fialovým dverám ikonického bytu a asistent réžie zakričal „STOP!“, mnohí neskrývali svoje slzy. Plakala Jennifer Aniston aj Matt LeBlanc. „Ja som ale nič necítil,“ úprimne priznal vo svojej spovedi Perry.

„Nedokázal som identifikovať, či to spôsobili opioidy, ktoré som užíval, alebo som bol vo svojom vnútri iba všeobecne mŕtvy,“ pokračoval. Nemal dokonca v tom momente ani potrebu rozprávať sa so svojimi kolegami. „Rozlúčili sme sa a dohodli sa, že sa čoskoro uvidíme. Ale takým tým spôsobom, akým to robia ľudia, keď vedia, že to nie je pravda,“ pokračoval v opise tohto dňa, ktorého výsledok dodnes dokáže divákov pri obrazovkách rozcítiť.