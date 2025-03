Bude to extrém: Predpoveď na leto 2025 je desivá, čakajú nás nadpriemerne horúce dni

Aj keď sa jar ešte len začína, meteorológovia už teraz prichádzajú s prvými predpoveďami na leto 2025. Dlhodobé modely naznačujú, že tento rok by mohol priniesť veľmi dynamický priebeh letných mesiacov. Po vlhšom úvode sezóny nás zrejme čaká suchšie a nadpriemerne teplé leto so zvýšeným rizikom vĺn horúčav.

Predtým, než sa naplno rozbehne letná sezóna, dôležitým faktorom bude počasie na jar, najmä v období apríl – jún. Ako informuje iMeteo, prvé prognózy naznačujú, že nad západnou a severozápadnou Európou sa bude nachádzať oblasť nízkeho tlaku vzduchu, ktorá do strednej Európy prinesie vlhkejšie prúdenie. Slovensko by malo zažiť teplotne nadpriemernú jar, pričom západ krajiny sa dočká vyššieho úhrnu zrážok, zatiaľ čo východ môže čeliť suchu.

Teploty porastú, ale nestabilita pretrvá

Začiatok leta by mohol byť relatívne dynamický. Predpovede na jún naznačujú, že nad severozápadnou Európou sa bude nachádzať oblasť nízkeho tlaku, zatiaľ čo nad východnou Európou sa usadí tlaková výš. To znamená, že nad strednou Európou bude prebiehať juhozápadné prúdenie, ktoré k nám môže prinášať nielen teplo, ale aj vyššiu vlhkosť.

Takéto podmienky sú ideálne pre vznik búrok, ktoré môžu byť v júni pomerne časté. Teplotne sa očakáva, že jún bude na Slovensku nadpriemerný, pričom vyššie hodnoty sa budú koncentrovať najmä na juhu krajiny. Zrážky budú mať priestor na častejší výskyt, avšak ich rozloženie bude nerovnomerné – môžu sa vyskytovať intenzívne búrky, ale medzi nimi budú dlhšie suché obdobia.

Vrchol letných horúčav

Júl býva tradične najteplejším mesiacom v roku a podľa prvých prognóz nebude rok 2025 výnimkou. Nad strednou a juhovýchodnou Európou sa očakáva stabilizácia tlakovej výše, čo znamená prevahu suchého a veľmi teplého počasia. Blokujúca tlaková výš bude zároveň spôsobovať nižší výskyt zrážok, čo môže viesť k prehlbovaniu sucha.

Najvyššie teplotné anomálie sa očakávajú v oblastiach južnej a strednej Európy. Slovensko sa pravdepodobne ocitne v pásme nadpriemerných teplôt, pričom riziko vĺn horúčav bude veľmi vysoké. Zrážky budú obmedzené, no v prípade výskytu môžu mať charakter intenzívnych a krátkodobých búrok.

Pokračovanie horúčav, ale s možným ochladením na východe

August zvyčajne prináša prvé náznaky blížiaceho sa jesenného ochladenia, no modely zatiaľ naznačujú, že leto 2025 sa tak skoro neskončí. Nad väčšinou Európy bude naďalej dominovať teplá vzduchová hmota, pričom na Slovensku sa predpokladá pretrvávanie nadpriemerných teplôt.

Výnimkou by mohol byť východ krajiny, kde sa predpokladá možný vplyv tlakovej níže, ktorá by mohla priniesť viac zrážok a mierne ochladenie. Sucho by malo kulminovať najmä na západe a juhu Slovenska, kde sa očakáva dlhé obdobie bez výrazných zrážok. Tieto podmienky môžu mať negatívny vplyv na poľnohospodárstvo a zásoby vody, preto bude dôležité sledovať vývoj počasia v nasledujúcich mesiacoch.

Čo to znamená pre Slovensko?

Prvé prognózy naznačujú, že Slovensko čaká horúce leto s obmedzenými zrážkami. To môže mať dôsledky pre poľnohospodárstvo, vodné zdroje aj celkový komfort obyvateľov. Aj keď ide o prvé predpovede, ktoré sa môžu v priebehu nasledujúcich mesiacov meniť, dlhodobý trend ukazuje na extrémnejšie leto, než na aké sme boli v minulosti zvyknutí. Ak sa tento scenár potvrdí, môžeme sa pripraviť na sezónu plnú horúčav a sucha, čo rozhodne nepoteší ľudí so srdcovo-cievnymi ochoreniami a poľnohospodárov.