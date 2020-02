Bude sa meniť spôsob sedenia v lietadlách? Čoskoro môže vyzerať takto

Na veľké vzdialenosti prepravia lietadlá v priebehu niekoľkých hodín množstvo ľudí a ak si odmyslíte zdĺhavé procedúry na letisku, ide aj o pomerne pohodlný spôsob, ako sa dostať z jedného miesta na druhé. Človek je však tvor vynaliezavý a tak hľadajú odborníci neustále nové spôsoby, ako ľudí prepravovať čo najefektívnejšie.

Lietanie sa môže navždy zmeniť

Ako informuje portál LAD Bible, skupina dizajnérov vytvorila návrh, ktorý môže zmeniť lietanie už navždy. S novým návrhom prišli dizajnéri z Heinkel Group a pomenovali ho „Flex Economy“. Nápad si okamžite získal množstvo pozornosti a dokonca bol zaradený do zoznamu Crystal Cabin Award 2020. Ide o prestížne ocenenie, ktoré sa udeľuje za tie najinovatívnejšie nápady v oblasti letectva.

Predstavte si, že sa práve chystáte na dlhý, 14 hodín trvajúci let zo Sydney do Los Angeles. Niektorých vydesí myšlienka, že sa 14 hodín budú pozerať na zadnú časť sedadla spolucestujúceho, iných zas desí myšlienka na to, že na vedľajšom sedadle bude sedieť v nepríjemnej blízkosti celkom neznámy človek. Dizajnéri z Heinkel Group sa preto rozhodli vytvoriť sedenie, ktoré je ako stvorené pre cestujúce rodiny alebo blízkych priateľov.

V rámci nového dizajnu sú totiž oproti sebe umiestnené páry sedadiel, ktoré umožňujú ľahkú interakciu cestujúcich. Nevýhodou je, že ak cestujú traja členovia rodiny a obsadia práve tieto sedadlá, štvrté sedadlo môže byť pridelené neznámemu cestujúcemu, ktorý sa tak stáva pomyselným piatym (v tomto prípade štvrtým) kolesom na voze.

Sú nové dizajny skutočne efektívne?

Dizajnéri svoj nápad prvýkrát uverejnili na Facebooku a tvrdia, že Flex Lounge je ideálny spôsob, ako z prvých dvoch radov sedadiel vytvoriť malý súkromný priestor pre cestujúcu rodinu či priateľov. Umiestnenie dvoch párov sedadiel oproti sebe je výhodné najmä v prípade, ak ide o dlhodobé lety, ktoré tak môžu ubehnúť o niečo rýchlejšie a príjemnejšie.

Súčasťou dizajnu sú sedadlá, ktorých opierky sa dajú rozobrať a opäť poskladať tak, aby poslúžili dvojiciam cestujúcich alebo jednotlivcom ako obyčajný dvojrad sedadiel. V prípade, že do lietadla nenastúpi rodina či skupina priateľov, tak letecká spoločnosť nepríde o žiadne peniaze.

Samozrejme, reakcie na tento nápad sú zmiešané, kým niektorí sú z nápadu nadšení, iní ho považujú za absolútnu katastrofu. Navyše, toto nie je jediný nápad, pri ktorom mnohí dvíhajú obočie.

Talianska spoločnosť prišla aj s návrhom sedadiel, ktoré slúžia skôr na státie, ako na sedenie. Spoločnosť prezentuje sedadlá The Skyrider 2.0 ako skvelý nápad, vďaka ktorému budú letecké spoločnosti schopné previezť v rámci jedného letu viac pasažierov, než kedykoľvek predtým. Budete mať teda menej priestoru pre nohy, postojíte si niekoľko hodín a letecká spoločnosť zarobí o niečo viac. Navyše, tento nápad nie je príliš výhodný pre rodiny cestujúce s deťmi.