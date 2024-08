Bude mať nákupné centrum či solárne električky: V Dubaji vyrastie ďalšia megastavba, hypermoderná diaľnica budúcnosti

Dubaj pracuje v spolupráci s architektonickou firmou URB na tom, aby 64 kilometrov hlavnej mestskej tepny Sheikh Mohammad Bin Zayed Road premenil na utopický zelený raj. O správe napísal portál The Sun.

Futuristický projekt The Spine, ktorého ďalší názov je tiež Green Spine, si položil za cieľ zvýšiť dostupnosť v meste či zvýšiť kvalitu ovzdušia znižovaním emisií oxidu uhličitého. Prevedením má, nakoniec, dokonca prispieť k ochladeniu samotného mesta.

Najzelenšia hypermoderná cestná tepna na svete

Po línii tepny sa má po dokončení ťahať viac ako milión živých stromov. Zaradenie zelene a ostatných častí v pláne firma opísala ako projekt s prezývkou „najzelenšej diaľnice na svete“.

Projekt ako zo sci-fi filmu myslel i na ostatných členov premávky. Do výstavby zaraďuje chodníky a cyklistické chodníky, ktoré doplní systém futuristických električiek. Systém hromadnej dopravy bude zároveň poháňaný veľkým solárnym panelovým parkom. Park by mal okrem samotnej diaľnice zásobovať energiou tisícky domácností v blízkosti diaľnice.

Zaradenie hromadnej dopravy má motivovať účastníkov premávky k tomu, aby namiesto áut využívali udržateľné druhy dopravy. Komfort členov premávky, no i ostatných obyvateľov mesta, má zvyšovať žiaruvzdorný materiál, ktorý chce firma využiť na výstavbu.

Popri diaľnici sa má ďalej ťahať niekoľko spoločenských, kultúrnych, rekreačných a vzdelávacích zariadení. Súčasťou plánu je napríklad zaradenie vlastného nákupného centra.

Podľa informácií z portálu Domus Web zatiaľ projekt nemá stanovenú časovú os, no vyvíja sa ako súčasť dubajského plánu 2040 (strategický plán rozvoja mesta, ktorý má do roku 2040 zabezpečiť lepšiu a udržateľnú infraštruktúru v súlade s potrebami rastúceho počtu obyvateľov, poz. redaktora). Súčasťou plánu 2040 je zároveň pravidlo 20 minút, a teda, že každý obyvateľ mesta bude mať dostupnú akúkoľvek základnú službu v pešej či cyklistickej vzdialenosti do 20 minút od domova.