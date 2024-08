Bublanina ako od babičky: Zaberie vám pár minút a chutí rovnako ako kedysi

Pokiaľ patríte k milovníkom leta a tradičnej slovenskej kuchyne, recepty od známej foodblogerky a autorky niekoľkých kuchárskych kníh, Veroniky Čopíkovej, by ste mali určite poznať.

Pod prezývkou Lenivá kuchárka už niekoľko rokov pripravuje jednoduché, no veľmi chutné recepty, ktoré by v lete nemali chýbať ani na vašom stole. Všetko potrebné na prípravu, vrátane čerstvého ovocia a kvalitných výrobkov privátnej značky K-Bio, nájdete v Kauflande.

Leto ako u babičky

Hoci sa Lenivá kuchárka k vareniu a pečeniu dostala až po vysokej škole, rýchlo sa pre ňu stali obľúbenou formou meditácie. Tajomstvom úspechu sú pre ňu kvalitné ingrediencie a rýchla príprava. Jej jahodová bublanina je dôkazom, že recepty našich starých mám tu budú s nami večne. A že bez jahôd by ani nebolo leto.

Jahodová bublanina podľa Lenivej kuchárky

Suroviny:

4 vajcia

130 g trstinového cukru K-Bio

100 ml repkového oleja

100 ml smotany na šľahanie

100 g hladkej pšeničnej múky

100 g polohrubej pšeničnej múky

20 g kukuričného škrobu

1 ČL kypriaceho prášku do pečiva

štipka soli

hrsť jahôd

práškový cukor

Postup:

V miske vyšľaháme bielky so štipkou soli na sneh. V druhej miske vyšľaháme žĺtky s trstinovým cukrom na svetlú penu (3 – 5 minút). Pridáme repkový olej a smotanu na šľahanie izbovej teploty, metličkou ručne premiešame. V menšej miske zmiešame preosiatu hladkú a polohrubú múku s kukuričným škrobom a práškom do pečiva. Suché ingrediencie pridáme k žĺtkovej zmesi a ručne premiešame metličkou, aby sa ingrediencie spojili. Na záver do cesta jemne vmiešame sneh z bielkov. Cesto vylejeme na plech vyložený papierom na pečenie a posypeme nakrájanými jahodami. Vložíme do rúry vyhriatej na 170 °C a pečieme približne 35 minút. Bublaninu necháme vychladnúť a pred servírovaním ju posypeme práškovým cukrom. Prajeme dobrú chuť.

