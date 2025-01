Brooke Shields ľudia kritizovali za to, že starne. Ona ich odrovnala svojou odpoveďou, takto vyzerá dnes

Brooke Shields nesmie zostarnúť! – Tak sa volá nová kniha tejto herečky. Vo svojich 59 rokoch herečka, podnikateľka, autorka a matka dvoch detí vyžaruje energiu a krásu a vie, ako verejne adresovať kritiku vo veľkom štýle. Inšpiráciou na túto knihu bol totiž aj ageizmus (stereotypizácia a diskriminácia ľudí staršieho veku, pozn. red.).

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál Brightside.me, Brooke Shields prešla dlhú cestu od detskej modelky vo veku 11 mesiacov, až po tvár značky Calvin Klein Jeans, vďaka čomu si ju fanúšikovia pamätajú najlepšie. Preslávila sa tiež „odvážnymi“ scénami vo filmoch Pretty Baby a Modrá lagúna a údajným vzťahom s Michaelom Jacksonom. Dnes má herečka takmer 60 rokov a skutočne na čo spomínať.

Zameriavajú sa na jej vek

Najnovšia kniha Brooke bola inšpirovaná malou chybičkou na jednom večierku, keď mužovi, ktorý večer moderoval, prezradila svoj vek. V rozhovore pre npr priznala: „Správanie toho človeka sa okamžite zmenilo. Viete, povedal: ‚Ach, želám si, aby ste to nepovedali‘. Ja som bola len že – želáte si, aby som nepovedala, čo akože, aby som vám nepovedala svoj vek?“

Tam však jej skúsenosti s ageizmom nekončia. Herečka totiž prišla do relácie Good Morning America, aby diskutovala o svojej knihe a o tom, čo pre ženy skutočne znamená „vek“. Počas diskusie s moderátorkami Robin Roberts a Larou Spencer povedala: „Kozmetický priemysel chce, aby sme sa naháňali za mladosťou. Zameriavame sa na výčitky – čo keby, čo by bolo keby…“

Hviezda filmu Matka nevesty zároveň priznala, že hoci chce „vyzerať čo najlepšie a chce byť zdravá“, na boj proti starnutiu ako takému sa veľmi nezameriava.

Pokračovala: „Všetko, čo mám na tvári, som si zaslúžila. A myslím si, že je dôležité potľapkať sa po chrbte a povedať si: „Čo chceš robiť teraz?“ Herečka je odhodlaná nestať sa neviditeľnou len preto, že zostarla. Ako matka malých dcér Shields vie, že hoci si zo svojho veku robí žarty, neznamená to, že sa cíti menejcenná, než aká je.

Herečka povedala: „Vtipkujem o tom, že v tomto momente mi kolená siahajú prakticky až po členky.“ Hneď však upozornila aj na druhú stránku mince. „A potom sa pozriete na seba do zrkadla a poviete si: ‚Ach jaj. O. K. A musíš si dávať pozor, aby si to vo svojom živote neznehodnotila tak, že si začneš myslieť, že si menejcenná,“ dodala.

Brooke navyše vysvetlila, že hoci sa snaží vyzerať najlepšie, ako sa len dá, rozhodne nechce vyzerať mladšie alebo rovnako stará ako jej dcéry. „Vyrástla som do tejto osoby, do tohto tela, do tejto tváre, a celá táto osoba toho veľa urobila, veľa videla a veľa prežila, a môj obraz sa definoval,“ hovorí.

Dostala komentár k svojmu starnutiu