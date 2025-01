Britskú vlajku môže hocikto zmeniť na limetkovú, tvrdí známy youtuber: Zisťovali sme názor odborníčky na senzačné video

„Nie, nie ste farboslepí, a ani nepozeráte na chybný výtlačok,“ opisuje tvorca vo videu na svojom youtube kanáli. „Vec sa má ale tak, že v Spojenom kráľovstve nikdy neexistoval zákon, ktorý by riadne definoval, ako by mala národná vlajka vyzerať.“

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako ďalej vysvetľuje, Spojené štáty majú napríklad vzhľad vlajky riadne definovaný federálnym zákonom, ktorý znie takto: „Vlajka Spojených štátov amerických je tvorená trinástimi vodorovnými pruhmi striedavo červenými a bielymi; a spojením vlajky bude štyridsaťosem hviezd, bielych v modrom poli.“

Video má viac ako 10 miliónov pozretí

Spojené kráľovstvo však svoju vlajku používa len vďaka tradícii, tvrdí kanál vo virálnom videu, ktoré v tomto bode dosiahlo viac ako 10 miliónov pozretí. Podľa dnešných informácií, mal v roku 1801 britský kráľ Juraj III. vyhlásiť, že by bolo jeho veľkým potešením, pokiaľ by mala národná vlajka modrú farbu a červené kríže.

„To ale nie je zákon,“ opisuje kanál. Kontroverzné je však jeho posledné tvrdenie, v ktorom sebavedomo prehlási: „Čo znamená, že pokiaľ by sa dostatočný počet ľudí rozhodol používať napríklad verziu, kde je namiesto červenej limetková farba, bolo by len otázkou času, kým by ste novú verziu našli visieť pred kráľovským palácom.“

Mohli by sme skutočne zmeniť farbu národnej vlajky?

Poďme sa pozrieť na to, či by sme skutočne mohli len tak zmeniť farbu národnej vlajky Spojeného kráľovstva.

Podľa portálu College of Arms, národná vlajka skutočne vychádza z vyhlásenia kráľa z roku 1801. „V heraldike nie sú žiadne pevné farby: za predpokladu, že modrá a červená použitá vo vlajke sú jasne identifikovateľné ako také, je prijateľný akýkoľvek zvolený odtieň.“

Podľa slov britského vlajkového protokolu taktiež zákon o vlajke v právnych predpisoch neexistuje. „Vlajka únie je národnou vlajkou podľa dlhodobo zavedených zvykov a praxe, a nie podľa zákona.“

V roku 2008 bol britskému parlamentu predložený návrh zákona s názvom Union Flag Bill, ktorý sa snažil formalizovať a upraviť použitie a dizajn britskej vlajky. Nikdy sa však neschválil.

Znamená to teda, že čosi ako oficialitu vlajky môže nedostatok federality a legislavity zmeniť obyčajný názor väčšiny? Tvorca hovorí, že by stačilo, aby sme sa rozhodli farbu vymeniť.

Možno aj vďaka limetkovému výroku sa video teší obrovskej sledovanosti – ide o kontroverzné a hlasné tvrdenie, ktoré v divákovi bez vzdelania v téme vyvolá pocit, že pravidlá vzhľadu britskej vlajky môžeme meniť za pochodu bez akýchkoľvek následkov.

Podobne ako mnoho iných, virálnych a clickbaitových videí, i toto video však bolo vytvorené bez toho, aby si tvorca tému poriadne preštudoval.

Plytký, ahistorický a zle premyslený clickbait, tvrdí odborníčka

Aby sme získali odborný pohľad na kontroverzné video, obrátili sme sa na doktorku Elizabeth Allyn Woockovú, ktorá pracuje na Katedre anglistiky a amerikanistiky Univerzity Palackého v Olomouci ako odborná asistentka.

Video cez test vyškoleného oka neprešlo. Odborníčka ho v odpovedi označila za plytký, ahistorický a zle premyslený clickbait.

„Je to rovnako nezmyselné, ako povedať, že ‚‌Spojené štáty nemajú federálne vyhlásený úradný jazyk, takže by sme mali hlasovať, aby každý hovoril esperantom’‌,“ informuje.

Podľa jej vyjadrenia mal byť Union Jack menovaný kráľovským nariadením v čase, kedy „myšlienka národa v skutočnosti neexistovala a nikto o vlajkách nehlasoval“.

„Čudovať sa, prečo to parlament neschválil, je ahistorické,“ píše v odpovedi. „Prečo parlament nehlasoval o Londýne ako hlavnom meste? Prečo parlament oficiálne nevydal rozhodnutie o kráľovskom štandarde? Prečo parlament nehlasoval o následníkovi trónu?“

V tomto prípade je podľa Woockovej dôležité uvedomiť si historický kontext rozhodnutia a to, akú úlohu má monarchia v krajine. V prípade Spojeného kráľovstva o farbe vlajky nemusí nevyhnutne rozhodovať parlament.

„V konštitučných monarchiách neplatí logika republík,“ píše na záver. „Nie je to ‚‌čistá demokracia’‌, hoci je moc monarchie relatívne slabá,“ dodáva so slovami, že oveľa väčší problém s anglickou vlajkou má byť chýbajúci Wales, ktorý v štruktúre vlajky nie je vôbec zastúpený.