Britney sa cíti byť šikanovaná: Prehovorila o tom, s čím najurážlivejším sa stretla a čo ju rozplakalo

Britney Spears sa v uplynulých rokoch dostalo množstvo mediálnej pozornosti a bezpochyby, hlavne tej negatívnej. Speváčka sa k tomu teraz otvorene vyjadrila. Vo svojej úprimnej spovedi napísala, že ju Amerika šikanuje a vysvetlila, ako to celé vníma ona, informoval Unilad.

Od ostro sledovaného boja medzi Britney Spears a jej otcom, ktorý mal kontrolu nad jej životom, speváčka na svojom Instagrame zverejnila množstvo pikantných fotiek a videí, kvôli ktorým mali niektorí jej fanúšikovia obavy o to, či je v poriadku. Práve tieto obavy „či je Britney v poriadku“, sa rozhodlo podľa speváčky zneužiť množstvo ľudí z brandže.

Amerika ju ponížila tak, ako by si nikoho iného nedovolila

Unilad upozornil na vyjadrenie Britney k tomu, ako na ňu vplýva pozornosť, ktorá sa jej dostáva. „Mám pocit, že Amerika odviedla skvelú prácu pri mojom ponižovaní,“ pokračovala tým, že sa nikdy necítila v tejto krajine viac šikanovaná. Celú situáciu, v ktorej sa ocitla, označila za šialenú.

Mala tým na mysli konkrétne obrovské množstvo dokumentov, ktoré boli o jej osobe nakrútené. A zábery v nich ju ukazovali skôr v nelichotivej polohe ako naopak.

„Ani na jedného človeka na tejto planéte ľudia, televízne stanice, produkcia alebo ktokoľvek iný, nevyhrabali toľko negatívnych záberov a nerobili si špeciály pod zámienkou, že jej chcú vlastne pomôcť,“ vysvetlila speváčka a dodala, že nerozumie, prečo si ľudia myslia, že ju môžu stále ponižovať.

Podľa Britney nie sú dôvodom, kvôli ktorému bolo jej otcovi zrušené opatrovníctvo

Spomenula aj konkrétne dokumenty, ktoré jej spôsobili množstvo bolesti. Ide o snímku Britney vs. Spears, ktorej autorka sa snažila priniesť nové dôkazy a pohľad na prípad boja Britney o slobodu alebo Osloboďte Britney Spears z dielne denníka The New York Times.

„Bola to tá najurážlivejšia vec, akú som v živote videla. A každý človek, s ktorým som hovorila, mi povedal, že to je dôvod, prečo sa opatrovníctvo skončilo. Ale naozaj?“ opýtala sa speváčka rečníckou otázkou.

Ak ste si teda doteraz tiež mysleli, že práve tieto dokumenty pomohli Britney zbaviť sa opatrovníctva jej otca, speváčka toto presvedčenie teraz vyvrátila a považuje ich za to najsmutnejšie a najurážlivejšie, s čím sa stretla.

Nie je to prvýkrát, čo sa Britney k nim vyjadrila. Ako informoval The Insider, už minulý rok uviedla, že dva týždne plakala po tom, ako si pozrela úsek z dokumentu Osloboďte Britney Spears.