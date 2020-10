Británia otvára kryobanku, ktorá nás má zachrániť v prípade katastrofy. Budú v nej uskladnené základné plodiny

V súčasnosti je totiž dôležitejšie než kedykoľvek predtým myslieť na to, či ľudstvo v budúcnosti bude mať čo jesť. Na Zemi neustále pribúda viac a viac ľudí, ktorí si vyžadujú prísun potravín. Veľká Británia sa preto rozhodla zakročiť a vytvoriť špeciálnu kryobanku.

Vytvorenie špeciálnej kryobanky s názvom UK Crop Microbiome Cryobank (UK- CMCB) má na starosti medzinárodná nezisková organizácia CABI, ktorej hlavným cieľom je výskum a zlepšovanie možností týkajúcich sa pestovania plodín. Vedci sa totiž už niekoľko rokov snažia prísť na to, ako udržať krok s rastúcou populáciou a zabezpečiť, aby ľudstvo v budúcnosti nehladovalo.

Ako informuje nezisková organizácia CABI, v kryobanke bude uskladnených niekoľko základných potravín, medzi nimi jačmeň, zemiaky, pšenica, cukrová repa, ovos a repka olejná. CABI spojí sily s ďalšími inštitúciami, aby tak vytvorili niečo ako potravinovú verziu Noemovej archy, píše portál Science Times.

