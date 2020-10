Trezor, ktorý nás má zachrániť v prípade katastrofy, neukrýva len semená. Takto to vyzerá vo vnútri

Vedci totiž majú na pamäti aj túto alternatívu a robia všetko, čo je v ich silách, aby tejto možnosti zabránili. Akousi poistkou je v tomto prípade svalbardský trezor, ktorý v sebe ukrýva tisícky semienok. Ako to vyzerá v jeho vnútri?

V trezore sa ukrývajú tisícky semienok

Trezor s názvom The Svalbard Global Seed Vault sa nachádza na mieste, ktoré je považované za jednu z najodľahlejších usadlostí. Žije tu viac polárnych medveďov ako ľudí, no zamrznutá krajina ukrýva jeden z najväčších pokladov, akým ľudstvo disponuje. Ako informuje portál Crop Trust, nachádza sa tu zbierka tisícok semienok rastlín z celého sveta. Navonok vyzerá nórsky trezor ako príbytok nejakého filmového zloducha, opak je však pravdou.

V skutočnosti sa vo vnútri nachádzajú zásoby, ktoré môžu ľudstvo zachrániť pred hladomorom v prípade, že by došlo k tomu najhoršiemu. Navyše, vedci myslia aj na to, že počet ľudí na tejto planéte je každým rokom vyšší a jedného dňa môže planéta dospieť do bodu, kedy už nebude schopná všetkých uživiť. Trezor teda slúži nielen ako záruka pre súčasné generácie, ale aj pre tie budúce.

Permafrost zabezpečuje, že semienka ostanú v chlade aj v prípade, ak by došlo k výpadku energie. Ak by došlo k najhoršiemu, milióny semienok môžu ľudstvu zabezpečiť potravu na celé stáročia, píše Crop Trust. Zdá sa vám, že je takéto opatrenie prehnané? Ako informovala agentúra Reuters, podobný trezor sa nachádzal aj v sýrskom Aleppe, kvôli občianskej vojne sa však musel presťahovať do Bejrútu. Práve tento trezor si z Nórska vyžiadal 116 000 vzoriek semienok, aby mohol doplniť vlastnú zbierku, ktorá bola počas vojnového konfliktu poškodená.

Trezor môžu ohroziť klimatické zmeny či vojny

Nórsky trezor má obrovskú kapacitu, vedci by v ňom mohli uskladniť až 4,5 milióna rôznych vzoriek rastlín, pričom v každej vzorke môže byť uskladnených 500 semienok. V súčasnosti je v trezore uložených približne 980 000 vzoriek, čo znamená, že nie je ešte ani zďaleka naplnený a miesta je v ňom stále dosť. Cieľom je zhromaždiť čo najväčšie množstvo vzoriek z celého sveta bez toho, aby boli v trezore duplikáty. Je to však pomalá práca, ktorá zaberie celé roky, ba dokonca desaťročia.

Vo vnútri trezora musí byť neustále chladno a aby semienka vydržali, vedci udržiavajú konštantnú teplotu -18°C. Vzorky semienok sú uschované v špeciálnych baleniach, následne sú uložené do škatúľ zoradených v policiach. Aby semienka ostali dlhodobo použiteľné, okrem nízkej teploty je potrebné udržiavať neustále aj nízku vlhkosť. Podobne ako iné trezory, aj tento však môže byť ohrozený vojnovými konfliktmi, klimatickými zmenami či prírodnými katastrofami.