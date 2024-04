Bratislavská ZOO otvorila nový výbeh: Medveď Félix doteraz chodil po betóne, po 30 rokoch sa dotkol skutočnej zeme

Časy, kedy bolo stretnutie s medveďom najpravdepodobnejšie v ZOO, sú, zdá sa, preč. Aspoň tak to vyzerá v posledných mesiacoch. Na Slovensku sa táto šelma stala témou číslo jedna najmä pre politické špičky, ktoré sa rozhodli využiť fakt, že čoraz častejšie schádza k ľudských obydliam a získavať si tak podporu voličov a voličiek.

Ak vás toto zviera a jeho majestátnosť fascinuje, no radi by ste sa vyhli stretu s ním vo voľnej prírode, riešenie je jednoduché. Návšteva ZOO totiž medveďa zobrazuje v úplne inom svetle. Ukázala to napríklad tá bratislavská, ktorá zverejnila video medveďa Félixa.

Nový a väčší priestor

„Na tento moment sme dlho čakali!“ napísala k príspevku ZOO Bratislava. Na videu sa objavil medveď Félix, ktorý rozvážne vychádza zo svojej nory a opatrnými krokmi a pohľadmi skúma okolitý svet.

Stalo sa tak po takmer dvoch mesiacoch, odkedy bol jeho nový, väčší výbeh, ktorý viac pripomína jeho prirodzené prostredie, otvorený.

„Po skoro dvoch mesiacoch od otvorenia výbehu sa Félix odvážil na poriadnu špacírku. Betón vystriedala trávička, kosodrevina a čučoriedky. Od dojatých chovateliek až po zvedavých návštevníkov všetci vidia, že aj malé krôčiky nášho medveďa znamenajú obrovské kroky bratislavskej zoo,“ tešia sa zamestnanci.

Ľudia v komentároch na Instagrame sú dojatí z toho, že Félix má konečne väčší a nový výbeh, pretože ten je, oproti tomu z minulosti, rozhodne väčší. Medveď sa po 30 rokoch dotkol skutočnej zeme. „Veľmi sa teším z nového výbehu. Je to oveľa krajšie a prirodzenejšie pre maca,“ napísala jedna z komentujúcich.

Našli sa aj takí, ktorým sa rozloha stále nepozdáva, alebo takí, ktorí vyslovili zamyslenie nad tým, čo by sa stalo, ak by do ZOO prišli napríklad politik Rudolf Huliak či minister životného prostredia Tomáš Taraba. „Nepúšťať Huliaka a Tarabu, hneď by ho chceli odst*eliť,“ myslí si niekto.