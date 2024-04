Botswana pohrozila, že do Nemecka pošle 20-tisíc slonov. „Toto nie je vtip,“ povedal prezident africkej krajiny

Prezident Botswany Mokgweetsi Masisi v utorok pohrozil, že Nemecku pošle 20 000 slonov. Reagoval tak na návrh nemeckého ministerstva životného prostredia na sprísnenie dovozu loveckých trofejí, ktorý je súčasťou boja proti pytliactvu. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry AFP a britskej spravodajskej stanice BBC.

Nemci by mali „žiť spolu so zvieratami tak, ako sa nám to snažia nahovoriť“, povedal Masisi v rozhovore pre nemecký denník Bild. „Toto nie je vtip,“ dodal. „Radi by sme ponúkli Nemecku takýto dar,“ uviedol prezident s tým, že „nie nebude brať ako odpoveď“. Úsilie v oblasti ochrany prírody podľa jeho slov viedlo k prudkému nárastu počtu slonov v krajine a lov považuje za dôležitý prostriedok na udržanie ich populácie pod kontrolou.

Slonov sa snažia zbaviť

V Botswane v súčasnosti žije asi 130 000 slonov. Táto juhoafrická krajina v rámci riešenia tohto problému darovala 8000 slonov Angole a ďalších 500 ponúkla Mozambiku. Stáda slonov spôsobujú v krajine škody na majetku, požierajú úrodu a ohrozujú miestnych obyvateľov, tvrdí Masisi.

Botswana v roku 2014 zakázala lov slonov za účelom trofejí, no v roku 2019 tento zákaz po tlaku miestnych komunít zrušila, pripomína AFP. Tamojšie úrady v súčasnosti vydávajú ročné kvóty na lov slonov.

Podľa správy organizácie na ochranu práv zvierat Humane Society International z roku 2021 je Nemecko spomedzi krajín EÚ najväčším dovozcom trofejí slonov a poľovníckych trofejí. Hovorkyňa nemeckého envirorezortu uviedla, že Botswana v súvislosti s návrhom na sprísnenie dovozu loveckých trofejí Berlín neupozornila. „Vzhľadom na alarmujúci úbytok biologickej diverzity je našou osobitnou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby bol dovoz poľovníckych trofejí udržateľný a legálny,“ povedala.