Bos bosov bol chvíľu na slobode, na lyžovačke v Tatrách „terorizoval ľudí“, tvrdil Dzurinda

Do slovenských kín prišiel minulý rok film MIKI a pred pár dňami film ČERNÁK, oba sú inšpirované skutočným životom bývalého bosa podsvetia Mikuláša Černáka. Zároveň prednedávnom Černák napísal druhú knihu o svojom živote za mrežami a onedlho sa tiež bude rozhodovať o jeho prepustení na slobodu. Odvtedy sa v našej spoločnosti čoraz viac hovorí o skutkoch, ktoré Černák spáchal. Medzi jeden z týchto neobjasnených skutkov patrí aj incident, ktorý sa odohral ešte v roku 2002 medzi Černákom a Dzurindom v lyžiarskom stredisku vo Vysokých Tatrách.

Článok pokračuje pod videom ↓

Dňa 27. decembra 2002 sa v lyžiarskom stredisku na Štrbskom plese odohral incident, ktorého hlavnými aktérmi boli Mikuláš Dzurinda a Mikuláš Černák. Tento incident vyústil až do podania trestného oznámenia a širokej mediálnej diskusie.

Vtedajší premiér Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda obvinil mafiána Mikuláša Černáka, ktorý bol v tom čase podmienečne prepustený na slobodu, z výtržníctva. Podľa Dzurindovho svedectva Černák bezohľadne predbiehal ľudí čakajúcich na vlek, pričom svojím správaním ohrozoval ich bezpečnosť, ako informoval denník Sme.

Dzurinda sa rozhodol konať a podal na Černáka trestné oznámenie. Následne zvolal mimoriadne rokovanie koaličnej rady do vládneho zariadenia Agra v Trenčianskych Tepliciach a pozval naň aj ministrov spravodlivosti a vnútra.

„Trestné oznámenie som podal minulý týždeň v piatok. Videl som konanie, ktoré bolo podľa môjho názoru očividným hrubým výtržníctvom. Videl som, ako človek, ktorý je na Slovensku smutne preslávený, terorizoval ľudí čakajúcich na vlek. Ale, žiaľ, videl som aj to, ako ľudia nemajú odvahu sa ozvať. A preto som urobil to, čo by mal urobiť každý občan, ak je svedkom takéhoto konania,“ povedal vtedy Mikuláš Dzurinda.

Dzurinda bol najskôr vypovedať na miestnej polícii a potom u vyšetrovateľa, vypovedali aj jeho ochrankári a dvaja Poliaci. Vyšetrovateľ obvinil Černáka z trestného činu výtržníctva a vyhlásili po ňom celoštátne pátranie, pretože Černák sa krátko po tomto incidente polícii stratil.

Do prípadu sa vložil aj vtedajší minister spravodlivosti Daniel Lipšic, ktorý upozornil, že ak by sa preukázalo Černákovo výtržníctvo, mohol by sa vrátiť do väzenia: „Bez ohľadu na to, či to bude kvalifikované ako trestný čin, alebo priestupok proti poriadku vo veciach verejných, treba si uvedomiť, že Mikuláš Černák je v skúšobnej lehote podmienečného prepustenia,“ povedal Lipšic.

Podľa Lipšica by stačil aj úmyselný priestupok, aby bol Černák poslaný späť za mreže, najmä ak išlo o násilný priestupok, ktorý sa podobal jeho predchádzajúcej trestnej činnosti.

Prokuratúra v Poprade obvinenie voči Černákovi zrušila

Situácia však nabrala nečakaný obrat, keď 30. decembra 2002 prokuratúra v Poprade obvinenie Dzurindu voči Černákovi zrušila a tým sa aj zastavilo pátranie po bývalom mafiánovi. Následne sa však na žiadosť Dzurindu prípadom začala zaoberať Generálna prokuratúra.

Vzápätí sa Dzurinda k incidentu vyjadril detailnejšie: „Predieral sa cez ľudí hlava-nehlava, v dôsledku jeho konania dospelý človek preletel cez zábrany, ktoré lemujú koridor, cez ktorý ľudia čakajú na vleky. Bolo to arogantné správanie. Videl som, ako si pán Černák, držiac v ruke lyžiarske palice, kliesni cestu strkaním do ľudí a fyzicky ich ohrozuje. Bol to veľmi nechutný incident,“ povedal Dzurinda.

Keď sa ho novinári pýtali, prečo nezasiahol okamžite, keď mal pri sebe ochranku, odpovedal, že všetko prebehlo veľmi rýchlo: „Prerútil sa odpichujúc sa mohutnými odrazmi oboch palíc dvadsať centimetrov odo mňa. Incident trval asi štyri sekundy.“

Tento opis však neskôr vyvolal pochybnosti, keďže okrem Dzurindu si incident pravdepodobne nikto iný nevšimol.

Aká je Černáková verzia incidentu?

K tomuto incidentu sa nedávno vyjadril aj Mikuláš Černák, ktorý ho vo svojej novej knihe Na lavici obžalovaných nazval ako „povestná lyžovačka“. Podľa slov Černáka a spoluautorky knihy — Černákovej snúbenice Moniky Křivovej, bola celá situácia vykonštruovaná a nič také sa nestalo.

Černák tvrdí, že mal na vlek zakúpený VIP lístok, a teda nemusel čakať v rade, takže ani nemal dôvod sa niekam predierať: „Dokonca to vyzerá tak, že bývalý premiér ešte nikdy nepočul o tzv. VIP zóne, ktorá je o čosi drahšia, avšak sa prostredníctvom nej dostanete na vlek skôr ako ostatní. V dnešnej dobe, plnej kamerových systémov, by musel Dzurinda dlho premýšľať, akým spôsobom sa pomstí Mikimu,“ píše sa v knihe.

Černákova snúbenica v knihe spochybnila celý incident a dokonca kládla otázku, či vôbec išlo o náhodu: „A bola to naozaj iba náhoda, že Dzurinda s Mikim lyžovali v ten istý deň, na tom istom slovenskom svahu zvanom Štrbské pleso a stretli sa pri tom istom vleku? Alebo išlo o snahu zo strany štátneho orgánu vyrobiť kauzu, na ktorej sa dajú najlepšie nahrať politické body? Nakoľko v tom čase Dzurinda vyhlasoval, že Černák z basy nevyjde.“

Černák vo svojej knihe opisuje celú situáciou s iróniou: „Keď Dzurinda videl, že sa lyžujem na tom istom svahu ako on, pustil do gatí a vyrobil kauzu, ktorá sa nakoniec vyšetrovaním nepotvrdila. Bolo vypočutých 40 svedkov, ktorí vypovedali, že nič také, ako to chcel Dzurinda navodiť, sa nestalo. Ja som mal VIP lístok na vlek a nemusel som čakať v rade – strkať sa, pretože som používal vyhradený koridor,“ prezradil vo svojej knihe Mikuláš Černák.

Viac o novej knihe Mikuláša Černáka Na lavici obžalovaných sa dočítate v našom článku.

Na daný incident máme tak dva samostatné subjektívne pohľady aktérov daného incidentu. Nech už bola pravda kdekoľvek, faktom zostáva, že Černák napokon nebol obvinený a vyšetrovanie neprinieslo žiadne dôkazy ani svedkov, ktoré by prípad objasnili.

Avšak v marci 2003 Najvyšší súd zrušil prepustenie Černáka z väzenia na podnet vtedajšieho ministra spravodlivosti Daniela Lipšica, ako píše Pravda. Odvtedy si Černák odpykáva doživotný trest vo väznici v Leooldove.