Boris Kollár stále nevie, koľko miliónov dostal od cyperskej schránky. Prípad už preveruje polícia

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár podľa spravodajského portálu Aktuality.sk stále nevie, koľko miliónov dostal od cyperskej schránky za predaj podielu. Ako ďalej informuje portál, podozrivú transakciu prešetruje polícia.

Pochybná obchodná transakcia medzi súčasným predsedom parlamentu Borisom Kollárom a schránkovou firmou so sídlom v cyperskom daňovom raji zostáva aj dva mesiace po vypuknutí kauzy bez odpovedí. Kým politik mlčí, konať začala polícia. Cyperská schránka mala Kollárovi pred rokmi vyplatiť 250 miliónov slovenských korún (zhruba 8,3 milióna eur) za polovičný podiel v slovenskej firme BSSC.

Stále nevie, koľko miliónov dostal

Líder Sme rodina označil sumu za privysokú. Koľko od schránkovej firmy dostal, však napriek prísľubu, že si to naštuduje, neuviedol. Zisťovať to neplánuje ani po začínajúcom sa preverovaní polície. Nemenej zarážajúce na pochybnom biznise je, že Kollár najprv v roku 2002 predal cyperskej schránke polovičný podiel v BSSC, aby o tri roky na to kúpil v rovnakej firme – teda BSSC – zvyšných 50 percent. Síce od iného vlastníka – svojho niekdajšieho obchodného partnera, avšak za doteraz neznámu sumu.

Vec preveruje polícia

Polícia potvrdila, že sa veci venuje a momentálne sa nachádza vo fáze pred začatím trestného stíhania. „V predmetnej veci sú vykonávané úkony pred začatím trestného stíhania, pričom v súčasnosti nemôžeme poskytnúť bližšie informácie, aby nedošlo k porušeniu, resp. zmareniu záujmov uvedených v Trestnom poriadku,“ uviedla policajná hovorkyňa Denisa Bárdyová.

Zatiaľ čo polícia koná, predseda parlamentu nedokáže poskytnúť žiadne podrobnosti. Plnú moc na konanie v mene cyperskej schránky mal niekdajší Kollárov právny poradca Pavol Hagyari. Kollár tvrdí, že s cyperskou schránkou nemá nič spoločné a Hagyariho neangažoval. „Našiel si ho Geoffrey Magistrate.“

Exriaditeľ cyperskej schránky Strooton Limited Magistrate bol medzičasom podozrivý z prania špinavých peňazí a spájaný s právnickou spoločnosťou Mossack Fonseca z kauzy Panama Papers. Viac svetla do vlastníckeho pozadia cyperskej schránky nevniesol ani Hagyari: „Nemôžem nič odpovedať, hrozil by mi postih z advokátskej komory.“