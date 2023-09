Boli štyridsiatnici a ani ste si to nevšimli: Budete v šoku z toho, koľko mali obľúbené postavy zo sitkomov rokov

Viete, koľko rokov mali vaše obľúbené postavy zo sitkomov? Ak nie, prezradíme vám to. A ak si myslíte, že áno, možno vás presvedčíme o opaku, pretože v niektorých prípadoch to nie je vôbec také jednoznačné, ako by sa mohlo zdať. Pozreli sme sa na tie najobľúbenejšie a pátrali po veku ikonických postáv, ktoré stále rozveseľujú divákov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pri vytváraní charakterov vo filmoch či seriáloch scenáristi myslia na rôzne detaily, vďaka ktorým postavám vdýchnu život. Preto aj seriálové postavy majú v mnohých prípadoch svoj dátum narodenia.

V článku sa dozviete aj: kto bol najmladší z Teórie veľkého tresku;

aký vekový rozdiel bol medzi Penny a Leonardom;

ako sa postavám v Priateľoch menil vek;

koľko rokov mohli mať Charlie a Alan z Dva a pol chlapa;

že mal Ted cez 50 rokov, keď sa dal konečne dokopy s Robin v Ako som spoznal vašu mamu.

Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory)

Obľúbený sitkom Teória veľkého tresku dostal 12 sérií, počas ktorých sledujeme 12 rokov v živote jeho hrdinov. Uvedomili ste si vôbec niekedy, aký dlhý časový úsek Sheldona a ďalších poznáme? Ak ste premýšľali, ktorá z týchto postáv je najmladšia, odpoveď vás možno ani neprekvapí. Čo ale prekvapivé už je, je jej vekový rozdiel oproti ostatným. Najmladšou z ústredných charakterov bola podľa CBR Penny, ktorá mala na začiatku len 21 rokov. Oproti nej mal Leonard v tomto období 27 rokov, čo znamená, že bol o 6 rokov starší. Sitkom zavŕšil ako 39-ročný.

Zaujímavý bol aj vekový rozdiel medzi Sheldonom a Amy, keďže ona bola od neho staršia. Aj keď nie o veľa. Amy mala podľa tohto webu vo finále 40 rokov, zatiaľ čo Sheldon 39 rokov. To znamená, že v úvode mal Sheldon 27 rokov.

Raj bol spomedzi skupiny vedcov najmladší a začínal ako 25-ročný. Howard mohol mať v tom období 25 alebo 26 rokov a Bernadette mala byť od neho asi o dva roky mladšia.

Priatelia (Friends)

Čo sa týka veku tejto ústrednej šestice kamarátov zo sitkomu Priatelia, vôbec to nie je také zrejmé, ako by sa mohlo zdať. Postupom sérií sa objavila zmienka o ich narodeninách či veku niekoľkokrát, no namiesto jednotnej odpovede to spôsobilo skôr iba zmätok. Portál Screen Rant priniesol vysvetlenie toho, ako sa menil. Vychádzajme z toho, čo vieme určite — Rachel a Monica boli spolužiačkami na strednej škole a Chandler a Ross študovali spolu na vysokej.

No to nezabránilo tomu, aby nastal zmätok. Nielen v samotnom veku, ale aj v období, kedy mali postavy narodeniny oslavovať. Niekoľkokrát odznelo, že Rachel sa narodila vo februári, no spomínal sa aj máj. Podobne to vyzeralo aj s Phoebe či s Rossom a mesiac ich veľkého dňa sa menil, ako sa tvorcom zjavne zachcelo.

Potvrdzuje to aj web The Independent, ktorý sa taktiež snažil prísť na jednotnú odpoveď. No neúspešne. Uvádza, že Rachel mala mať na začiatku sitkomu 24 alebo 25 rokov a o Monice padli zmienky, že mala v tomto čase 24, 25 alebo 26 rokov. Phoebe bola spomedzi postáv nežného pohlavia najstaršia a mala mať 27 alebo 28 rokov.

Ross mal 26 rokov a netrvalo dlho, kým dovŕšil 27. To by sedelo s tvrdením, že bol od Monicy o 2 roky starší. Chandler bol na tom podobne ako Ross, takže aj tu platí, že navštevovali spolu vysokú školu. Čo sa týka Joeyho, vekovo bol niekde uprostred partie a v úvode mal mať 25 rokov.

Zaujímavosťou je, že jedna séria sitkomu mala zachytávať rok života týchto postáv. Takže v jeho závere by mali mať všetci už okolo štyridsiatky.