Boli sme v najhoršie hodnotenej reštaurácii v Bratislave: Prepitné účtujú automaticky, za podpriemerný obed sme dali 60 eur

Mnoho skúsených cestovateľov radí, aby ste pri návšteve európskych metropol dávali dobrý pozor na takzvané turistické pasce. Tie je napohľad len veľmi náročné rozoznať, a preto je dobré skontrolovať si recenzie na Googli, či v ideálnom prípade na portáli Tripadvisor.

V článku sa dozviete: ktorá bratislavská reštaurácia je najhoršie hodnotená;

čo jej vyčítajú nespokojní zákazníci;

ako vyzerala naša návšteva;

koľko sme za obed pre dve osoby zaplatili;

čo nám zruinovalo návštevu.

Najhoršie hodnotená reštaurácia v Bratislave

Aj historické centrum nášho hlavného mesta ponúka široké spektrum reštaurácii, ktoré môžete počas letnej turistickej sezóny navštíviť. Je zaužívaným a pochopiteľným štandardom, že centrum veľkých miest býva spravidla drahšie a hľadať tu low-cost možnosti stravovania (až na pár výnimiek) nie je veľmi reálne. Na druhej strane, každý zákazník očakáva, že podniky sa budú správať férovo a za vyššie ceny dostanú primeraný gastronomický zážitok.

Nuž, všetci dobre vieme, že v praxi to tak nefunguje, čoho dôkazom sú recenzie niektorých podnikov v bratislavskom Starom meste. Na portáli Tripadvisor však výrazne vyčnieva reštaurácia s názvom Grand Mother’s Hause, ktorá je tou absolútne najhoršie hodnotenou a 843 recenzentov jej v priemere dalo len 2 body z 5. Iste, ak má nejaký podnik nízke hodnotenie, no to pozostáva len z malého počtu recenzií, dá sa na to pozerať aj inou optikou.

Aby sa však takmer tisíc ľudí zhodlo, že dané miesto nie je v poriadku, to už takým štandardom nebýva. Rozhodli sme sa preto presvedčiť na vlastnej koži, či je „dom starej mamy“ skutočne taký zlý.

„Turistická pasca! Jedlo je predražené, obsluha bola chladná a nepríjemná,“ znela jedna z recenzií. Iný zákazník sa sťažoval na problémy pri platení: „Skontrolujte si účet, kvôli rôznym servisom a sprepitnému sme platili o 15 eur viac, ako sme očakávali.“ Jedna z nedávnych recenzií opäť narážala na obsluhu, kvalitu jedál a ceny. „Nechoďte sem! Jedlo bolo totálne nedochutené, obsluha bola drzá a reštaurácia je predražená.“ Prakticky všetky negatívne hodnotenia sa nesú v tomto duchu a vyzeralo to tak, že okrem peňaženky si musíme pripraviť aj pevné nervy.

Zmena názvu a príjemné prvé dojmy

Bratislavské centrum bolo počas horúcej júlovej soboty plné turistov, ktorí hľadali to najvhodnejšie miesto na svoj víkendový obed. Medzi nimi sme sa od Michalskej brány potĺkali aj my a míňali plné terasy dobre vyzerajúcich podnikov. Náš cieľ bol však jasný a zanedlho sa pred nami objavila reštaurácia, ktorá lákala na originálne slovenské pokrmy a stálo pred ňou prasiatko. V tom momente mi došlo, že ide o rovnaký podnik, do ktorého sa svojho času vybral aj známy slovenský tvorca PPPíter.

V tej dobe sa reštaurácia volala Little Pig (Malé prasiatko) a s priateľkou sme boli zvedaví, či sa za tie roky kvalita ponúkaných služieb zlepšila (podľa recenzií to však na zmenu nevyzeralo). V čase nášho príchodu boli terasa, ako aj vnútorné priestory poloprázdne. Počas najbližšej polhodinky sa však vonkajšok reštaurácie pomerne solídne naplnil. Poďme ale späť k našej návšteve. Tá sa začala veľmi príjemne, keď nás k čistému stolu usadila milá čašníčka.

Do minúty boli na našom stole jedálne a aj nápojové lístky – veľa zlých recenzií odkazovalo práve na fakt, že obsluha hosťom nedávala nápojové lístky a pri platbe ostali zákazníci v šoku z ceny, ktorú museli zaplatiť. Slečna nám spolu s lístkami hneď ponúkla vodu, limonády a pivo, čo sme zaregistrovali aj pri iných hosťoch. Vybrali sme si Hugo Spritz, Mattoni a limonádu z lesného ovocia.