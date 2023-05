Bola úmyselne zdrogovaná, zobudila sa s modrinami. Írska fanúšička obvinila skupinu Rammstein zo sexuálneho napadnutia

Írska fanúšička, ktorá sa zúčastnila na koncerte nemeckej skupiny Rammstein v litovskom Vilniuse, v sérii príspevkov na sociálnej sieti Twitter túto kapelu obvinila, že bola na jej súkromnom večierku úmyselne zdrogovaná a stala sa zrejme i terčom sexuálneho napadnutia. Informoval o tom v pondelok litovský portál LRT.lt.

V prípade obete ide o 24-ročnú Írku, ktorá na Twitteri vystupuje pod menom Shelby Lynnová. Ráno po koncerte, ktorý sa odohral ešte 22. mája, zverejnila fotografie svojho tela s modrinami a frontmana skupiny Tilla Lindenmanna obvinila, že ju mal sexuálne napadnúť. Kapela to odmietla.

Lynnová v niekoľkých príspevkoch opísala, že bola skupinou pozvaná na súkromný večierok, pričom sa už po požití niekoľkých nápojov, ktoré jej boli ponúknuté, cítila „nezvyčajne intoxikovaná“. Neskôr nadobudla podozrenie, že v alkoholických nápojoch boli drogy.

Na daný večierok bola pozvaná spolu s niekoľkými ďalšími fanúšičkami, pričom svoje mobilné telefóny museli nechať vonku pred miestnosťou, cituje Lynnovú portál. Írku mal následne niekto vziať do malej miestnosti za pódiom s tým, že sa s ňou chce stretnúť frontman Lindenmann.

„Do tej miestnosti by sa možno zmestili štyria ľudia, bola úzka ako skúšobná kabínka v nejakom obchode,“ napísala. Keď tam za ňou prišiel Lindenmann, hneď mu podľa vlastných slov oznámila, že s ním nehodlá mať sex.

Frontman skupiny Rammstein následne z miestnosti odišiel s tým, že mu to bolo prisľúbené. Lindenmann mal údajne na ženu kričať a reagoval nahnevane, uviedol litovský portál.

Lynnová, ktorá sa potom na večierok vrátila, si až nasledujúce ráno v hoteli uvedomila, že si časť noci presne nepamätá a na svojom tele spozorovala modriny a podliatiny, čo vzápätí nahlásila litovskej polícii.

