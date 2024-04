Bola pýchou stredoslovenského školstva, točila sa v nej aj šou Na nože: Nový vzhľad ružomberskej školy čelí veľkej kritike

Stredná priemyselná škola v Ružomberku otvorila svoje brány ešte v septembri 1952 a domáci ju poznajú ako „Strojnícku priemyslovku“. Istý čas patrila medzi najväčšie školy v meste a za zmienku určite stojí aj jej architektonická hodnota. Už čoskoro by však budova mala dostať novú tvár, a to sa nepáči mnohým ľuďom, informuje o tom portál Yim.Ba.

Významné architektonické dielo

Ako vyplýva z najnovších informácií, Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) spustil prácu na racionalizácii svojej siete škôl. V praxi by tak malo dôjsť k spojeniu viacerých inštitúcií najmä v záujme všeobecného zvýšenia kvality vyučovacieho procesu a modernizácie. Spravovať, financovať a modernizovať viacero objektov je pre kraj náročné a spájanie sa javí ako najlepšia alternatíva. Kým s týmto krokom verejnosť až taký problém nemala, vody rozvíril návrh na zmenu jednej z budov, ktorej sa racionalizácia týka.

Ide o spomínanú ružomberskú Strednú priemyselnú školu, ktorá patrí medzi vydarené architektonické diela a fanúšikovia šou Na nože ju mohli vidieť aj v nedávnej ružomberskej epizóde. Podľa portálu Yim.Ba ide v tomto smere o jeden z najvýznamnejších vzdelávacích objektov na Slovensku.

„Budova už pri pohľade zvonku zaujme svojím priečelím. Jeho súčasťou je desať pieskovcových sochárskych reliéfov, ktorých autormi sú Ján Kulich a Ján Hučka. Impozantný je aj vstup do budovy, ktorému dominuje farebná vitráž,“ priblížil portál.

Nejde o finálnu podobu

To všetko by mal prekryť zvláštny farebný dizajn, ktorý sa okamžite stretol s vlnou kritiky. Ľudia hovoria o barbarstve a padlo už aj slovo bizár. „Systém verejného obstarávania na základe najnižšej ceny veľmi často vygeneruje veľmi bizarné „architektonické“ návrhy. Žilinský samosprávny kraj by mal mať poradný tím architektov, aby nedochádzalo k verejnému pohoršeniu ako v tomto prípade,“ vyjadril sa Ružomberský okrášľovací spolok.

Žilinský samosprávny kraj sa však bráni a zdôrazňuje, že ide iba o ilustratívny zámer a nie o finálnu podobu objektu. „Konečnú podobu vizualizácie budeme vedieť predstaviť až po spracovaní. Nebránime sa ani spolupráci s mestom či Cechom architektov Ružomberka,“ uzatvára ŽSK.