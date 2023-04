Bola miláčikom Hollywoodu, ako prvá sa bozkávala s Presleym. Dolores Hart potom šokovala celý svet a stala sa mníškou

Z času na čas sa možno každý zamyslí nad tým, či sa uberá po tej správnej životnej ceste. Mohlo by sa zdať, že Dolores Hart mala ako hollywoodska hviezda všetko na dosah ruky, prirovnávali ju dokonca ku Grace Kelly. Jedného dňa sa ale rozhodla, že sláva nie je to, po čom túži. Svoj život zasvätila Bohu, stala sa z nej mníška.

V článku sa dozviete aj: ako sa Dolores Hart dostala k prvým filmom;

ako pobozkala Elvisa Presleyho;

o čom sa s Elvisom rozprávali;

prečo sa rozhodla opustiť Hollywood a utiahnuť sa do kláštora.

Už ako dieťa sledovala filmy z premietacej kabínky

Napriek tomu, že sa Dolores Hart (pôvodným menom Dolores Hicks) nenarodila do katolíckej rodiny, bola podľa portálu All That Is Interesting pomenovaná po svojej tete Dolores Marie, ktorá sa rozhodla stať mníškou. Bola dcérou dvoch tínedžerov, Harriet a Berta, ktorí sa usilovali preraziť v hereckom svete. Starali sa o ňu najmä starí rodičia, zatiaľ čo rodičia sa hnali za vlastnými snami.

Ako dieťa chodila Dolores do cirkevnej školy, avšak len preto, lebo bola k domu najbližšie a starí rodičia sa báli, že by ju cestou do vzdialenejšej školy mohlo zraziť auto. Aj keď rodina nebrala vieru príliš vážne, katolíčkou sa Dolores stala, keď mala 10 rokov, a to preto, lebo kým katolícke deti dostávali po prijímaní sladkosti, ostatné boli často vynechané.

Ako píše Columbus Dispatch, filmy ju zaujímali od detstva. Jej starý otec bol premietačom v kine, brával ju so sebou do práce, kde mohla filmy sledovať z jeho kabínky, kým on driemal. Jej úlohou bolo zobudiť ho každých 12 minúť, keď bolo treba film vymeniť. Dolores už vtedy vedela, že raz aj ona chce byť vo filme, nechcela byť ničím iným, len herečkou.

Ako prvá vo filme pobozkala Elvisa Presleyho

Napokon sa jej to aj podarilo, vo filme Loving You si v roku 1957 po boku Elvisa Presleyho zahrala sladké, nevinné dievčatko, do ktorého sa Elvis zamiloval. Keď sa vo filme pobozkali, bol to Elvisov prvý filmový bozk. V tom čase vraj Dolores netušila, kto vôbec Elvis je. Medzi natáčaním scén často sedávali v hotelovej izbe a rozprávali sa o rôznych pasážach z Biblie. Až keď ich začali obliehať davy fanúšikov, ktorí sa chceli talentovaného Elvisa aspoň dotknúť, zistila, aký je slávny.

Neskôr začala prijímať odvážnejšie úlohy, napríklad vo filme King Creole, kde podľa portálu Elvis taktiež hrala po boku zbožňovaného speváka. Okrem toho si zahrala aj s Marlonom Brandom či ďalšími hercami, z ktorých svet padal do kolien.

Mnohí podľa All That Is Interesting dúfali, že budú s Elvisom tvoriť pár, no Dolores popiera, že by medzi nimi bola preskočila iskra. Herečka, ktorú prirovnávali ku Grace Kelly, bola totiž zamilovaná do dlhoročného priateľa Dona Robinsona a plánovala sa za neho vydať, prestížna návrhárka už dokonca vybrala aj svadobné šaty, v ktorých by vyzerala dokonale.