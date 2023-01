Boja sa, že potrvá roky, kým sa zotaví: Stav Jeremyho Rennera je vážnejší, ako sa hovorí. Z nemocnice je už však doma

Herec Jeremy Renner bol začiatkom roka nešťastne zranený pri nehode so snežným pluhom a ocitol sa v kritickom stave. Podľa najnovších informácií už bol prepustený z nemocnice do domácej liečby, píše The Guardian. Objavujú sa ale aj správy, ktoré hovoria, že má pred sebou ešte dlhú cestu k zotaveniu.

Jeremy Renner sa pred niekoľkými hodinami ozval fanúšikom na Twitteri. „Mimo mojej mozgovej hmly počas uzdravovania som sa veľmi tešil, že som si mohol pozrieť 1. epizódu Mayor of Kingstown doma spolu s rodinou,“ napísal.

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 17, 2023