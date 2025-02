Bobry v Česku postavili projekt za milión eur úplne zadarmo: Trvalo im to štyri roky a všimol si ich The New York Times

Unikátny príbeh od našich českých susedov sa dostal do celého sveta. Bobrom sa podarila nevídaná vec, keď ničnetušiaci postavili hrádze, čo štátu ušetrilo v prepočte viac než milión eur. Bobrov si všimol aj prestížny The New York Times.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vysvetľuje, aká obrovská vec sa podarila bobrom na Padrťských rybníkoch v chránenej krajinnej oblasti Brdy. Naplnili cieľ pripravovaného revitalizačného projektu rieky Klabava, ktorý bol vypracovaný už v roku 2018, no zrealizovať sa ho nepodarilo.

Stavebné povolenie síce dostal, no problémy robil pozemok, ktorý sa využíval ako vojenské cvičisko a tak bol projekt odsúvaný. Jeho cieľom malo byť vybudovať bariéru na pomoc kriticky ohrozeným rakom.

Urobili to zadarmo a číta o nich celý svet

Bobry európske tu začali so svojím vlastným „projektom“ už v roku 2020 a postupne za štyri roky vybudovali niekoľko hrádzí, vďaka čomu sa im podarilo vytvoriť prírodnú mokraď, ktorá pomáha zadržiavať vodu, čo prospieva spomínaným rakom. The New York Times vyzdvihol fakt, že projekt českej priehrady zastavila byrokracia, no bobry stopku nedostali.

Podľa odhadov bobry urobili zadarmo robotu, ktorá by inak stála približne 1,2 milióna eur, spomína český portál Blesk.