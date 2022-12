Zničte ich, kým nezničia oni vás. Týchto 8 myšlienok vás oberá o pokoj v duši

Práve preto by sme si ho mali chrániť za každú cenu. Paradoxom ale je, že veľakrát sa oň sami oberáme negatívnymi a toxickými myšlienkami, ktorými kŕmime svoju vlastnú myseľ. Ako s tým skoncovať? Zničte vo svojej hlave týchto 8 myšlienok, kým nezničia vás.

Popísal ich portál The Minds Journal.

#1 Túžba mať všetko pod kontrolou

Nech by ste akokoľvek chceli, nikdy nebudete mať pod kontrolou úplne všetko. Veľa vecí ovplyvniť dokážeme, no iné sa proste len dejú a na nás je iba to, aký postoj voči nim zaujmeme.

#2 Nebojte sa požiadať o pomoc

Sú situácie, kedy si jednoducho sami nevystačíme. Niektorí ľudia sa vtedy boja požiadať o pomoc, v skutočnosti na tom ale nie je vôbec nič zlé a v žiadnom prípade to nie je žiadna hanba.

#3 Minulosť už bola

Nedržte si v hlave udalosti z minulosti, ktoré vás zraňujú. Minulosť už bola, raz ste ju už prežili, naďalej v nej žiť nemôžete. Musíte žiť v prítomnosti. Nepripomínajte si preto veci, ktoré už jednoducho nezmeníte.

#4 Nemajte úzkosť z budúcnosti

Báť sa budúcnosti je opačný extrém. Jej výhodou ale je, že narozdiel od minulosti, ju zmeniť môžete. Spravte preto všetko, čo je vo vašich silách a hlavne nezabúdajte na to, že 90 % našich katastrofických scenárov sa nikdy nesplní.

#5 Nedovoľte iným, aby vás ponižovali

Možno sa vám už niekedy stalo, že ste sa nezastali seba samých, a potom ste si to vyčítali. Takéto myšlienky vedia byť naozaj nepríjemné. Sľúbte si preto, že nech sa bude diať čokoľvek, vždy sa za seba postavíte.

#6 Vyžeňte pesimistické myšlienky

Niekedy je ťažké sršať optimizmom, ale vždy sa aspoň pokúste pozrieť sa na veci z tej pozitívnej stránky. Sľúbte si tiež, že sa budete vyhýbať ľuďom, ktorí nedokážu povedať nič pozitívne.

#7 Necíťte sa previnilo, keď si potrebujete oddýchnuť

Veľa ľudí berie oddych ako niečo negatívne, čo je len plytvaním času. Takto to ale nie je, oddych je starostlivosťou o seba. Len oddýchnutá myseľ a oddýchnuté telo totiž dokážu fungovať na 100 %.

#8 Zbytočne nedramatizujte

Žijeme v dobe, kedy mnohí ľudia dokážu zdramatizovať úplne všetko. Takéto myslenie je ale doslova jedom ako pre našu myseľ, tak i pre našu dušu. Vyhýbajte sa mu a vyhýbajte sa aj toxickým energetickým upírom, ktorí takto premýšľajú.