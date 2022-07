Zjednodušia vám život. Toto je 7 psychologických trikov, ktoré musíte poznať

Ľudská myseľ funguje veľmi zaujímavým spôsobom. Okrem množstva iných vecí je na nej zaujímavé aj to, že napriek tomu, že každý z nás je úplne iné, existujú isté veci, na ktoré reaguje mozog či podvedomie každého z nás úplne rovnako.

A presne na tom princípe funguje aj týchto 7 užitočných psychologických trikov, ktoré priniesol portál The Minds Journal.

#1 Chcete zistiť, či vás má nejaká osoba rada? V mysli si zvoľte nejaké slovo, ktoré v konverzácii s vami bežne používa. Akonáhle povie toto slovo alebo jeho synonymum, prikývnite a usmejte sa. Ak začne toto slovo používať podvedome častejšie, znamená, že k vám prechováva sympatie.

#2 Hráte “Kameň, papier, nožnice” a chcete vyhrať? Tesne predtým, ako si strihnete, sa svojho súpera opýtajte nejakú náhodnú otázku. Zmätiete ho tým a s najväčšou pravdepodobnosťou si zvolí “nožnice”.

#3 Chcete druhých o tom, čo hovoríte, presvedčiť? Jemne pri rozprávaní prikyvujte hlavou.

#4 Keď sa niekde predierate davom a každý vám zavadzia, prestaňte s ľuďmi idúcimi oproti vám udržiavať očný kontakt. Akonáhle sa budete pozerať priamo pre seba, ľudia vám automaticky uhnú, pretože nebudú očakávať, že tak spravíte vy.

#5 Chcete zistiť, či ste niekomu blízky? Opäť jednoduchá pomoc. Pritom, ako budete naplno v konverzácii a budete mu niečo hovoriť, niečo mu podajte – napr. svoj kabát, tašku alebo podobne. Ak to automaticky prijme, znamená to , že ste si blízki. Ak okamžite prejaví zmätenie, znamená to, že si od vás drží istý odstup.

#6 Ak chcete v druhých zanechať dojem, že ste skvelým poslucháčom, použite jednoduchý trik – parafrázujte dôležité veci, ktoré daná osoba povie.

#7 Ak od niekoho niečo potrebujete, svoju prosbu začnite slovami: “Potrebujem tvoju pomoc.” Človek totiž automaticky nadobudne dojem, že keď vás odmietne, ako keby vám tým ublížil, a ľudia výčitky svedomia neznášajú.