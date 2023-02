Zaslúžite si oveľa viac než len niekoho, pre koho budete navždy “záložný plán”

Vy však nemusíte. Niektorí ľudia sa dokážu skutočne trápiť pre niekoho, pre koho budú navždy len akýmsi “záložným plánom”. Osobou, pri ktorej budú mať istotu, že vždy sa k nej môžu vrátiť a osobu, ktorá im vždy vyhovie. Ako však píše aj portál Thought Catalog, každý si zaslúži niečo oveľa viac.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že každý jeden človek bojuje o lásku. Zrejme každý sa už totiž niekedy ocitol v životnej situácii, kedy o ňu musel doslova “zabojovať”. Človeka to neraz stojí veľa síl, a niekedy dokonca aj sĺz. Sami seba sa však opýtajte zásadnú otázku: robili ste to preto, aby ste skončili s niekým, pre koho nebudete prioritou, ale len akýmsi záložným plánom?

Nezaslúžite si byť len niekoho záložným plánom – bez ohľadu na to, ako veľmi túto osobu milujete, a ako veľmi vám na nej záleží. Nezaslúžite si, aby vás niekto miloval len “občas” alebo len vtedy, keď má na to práve náladu. Nezaslúžite si, aby vám niekto venoval svoju pozornosť len vtedy, keď sa nudí. Nezaslúžite si byť s niekým, kto vás presviedča o tom, že takto to je normálne.

Pretože nie je. A nikdy ani nebude. A zaslúžite si niečo oveľa viac.

Paradoxom je, že až priveľa dobrých ľudí končí práve v takýchto vzťahoch. Až priveľa silných ľudí skončí s niekým, kto ich len využíva. Až priveľa verných ľudí skončí s niekým, kto pre nich nie je na 100 % rozhodnutý. Snažiť sa o niekoho lásku ale nie je vaša práca – a ani nikdy nebola a nebude.

Vedzte, že ak sa nachádzate v nejakom takomto vzťahu, oveľa lepšie je odísť. Pretože byť single je oveľa znesiteľnejšie ako byť s niekým, kto vás prehliada, zanedbáva či využíva. Nezaslúžite si človeka, ktorý vám nedokže dať lásku. Zaslúžite si niekoho, kto vám bude verný, kto bude pozorný, a kto vám dá všetku lásku sveta.

Nesnažte sa niekoho zmeniť či presvedčiť o svojej hodnote – nikdy nepochodíte. Jediné, čo musíte spraviť, je uveriť tomu, že si zaslúžite niekoho lepšieho. Oveľa, oveľa lepšieho.