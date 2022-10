Týchto 16 mikronávykov zlepší váš život každý jeden deň o 1 %

Každý z nás má nejaké denné návyky a dennú rutinu. Niektoré nás posúvajú vpred, iné vzad, a je len na nás, ktorým z nich budeme venovať najviac času. Na týchto 16 mikronávykoch je skvelé to, že sú úplne jednoduché, nezaberú vám veľa času, a každý jeden deň zlepšia váš život o 1 %.

Článok pokračuje pod videom ↓

Popísal ich portál Medium.

#1 Čítajte. Každý jeden deň si prečítajte aspoň 10 strán z nejakej knihy. Zaberie vám to len pár minút, no za 1 rok si tak dokážete prečítať mnoho kníh, ktoré vám rozšíria obzory.

#2 Cvičte. Nemusíte tráviť hodiny denne v posilňovni, no pravidelný pohyb je nesmierne dôležitý nielen pre naše telo, ale aj pre našu myseľ.

#3 Vyskúšajte si dychové cvičenia. Uvidíte, ako veľmi vás upokoja. Je to zvláštne, ale väčšina z nás nevie, ako správne dýchať — naše nádychy sú nepravidelné a veľmi plytké.

#4 Veďte si denník/zápisník, kam si budete zapisovať svoje myšlienky. Nesmierne sa vám uľaví, dať svoje myšlienky na papier má totiž ohromne oslobodzujúci efekt.

#5 Učte sa nejaký cudzí jazyk. Ak sa každý deň naučíte 5-10 slovíčok či fráz, o rok budete mať veľmi solídnu slovnú zásobu.

#6 Robte niečo kreatívne. Či už je to spomínané písanie, kreslenie či hranie na hudobný nástroj — nájdite si aspoň niekoľkokrát do týždňa čas na to, aby ste dali svojej kreativite voľný priechod.

#7 Každý deň sa choďte aspoň na 10-15 minút prejsť na vzduch. Uvidíte, aký obrovský dopad to bude mať na vaše psychické i fyzické zdravie.

#8 Nekompromisne si doprajte minimálne 7 hodín spánku každý deň. Ideálne 8. Pri tomto bode naozaj neexistuje žiaden priestor na kompromisy.

#9 Každý deň si zapíšte aspoň 5 svojich nových poznatkov či nápadov. Nie náhodou sa hovorí “Ste tak dobrý, ako dobré sú vaše nápady.”

#10 Počúvajte podcasty. Sú skvelým “podmazom” napríklad pri cvičení či prechádzke. Spájate tak príjemné s užitočným.

#11 Zavolajte alebo napíšte niekomu, kto vám chýba. Neváhajte ho osloviť — určite to nie je “trápne” a nikdy to nebudete ľutovať.

#12 Povedzte “áno” niečomu, čo je mimo vašej komfortnej zóny. Tieto rozhodnutia sú spravidla tie najlepšie, pretože vás aj niekam posunú.

#13 Povedzte “nie” niečomu, čo je pre vás toxické. Ak vás niečo/niekto neustále oberá o energiu a radosť zo života, nastal čas spraviť hrubú čiaru.

#14 Oslavujte aj malé výhry. Niečo sa vám podarilo? “Pozvite sa” na kávu alebo si kúpte niečo, po čom ste už dlhšie túžili.

#15 Nehovorte o sebe negatívne. Takéto myšlienky sa totiž reflektujú aj do nášho fyzického sveta a negatívne vás ovplyvňujú v mnohých oblastiach. Keď o sebe hovoríte, hovorte len pozitívne.

#16 Vždy majte plány do budúcnosti. Človek, ktorý ich nemá, je človekom bez vízie, a takýto život jednoducho nemôže byť naplnený a šťastný.