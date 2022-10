Toto je 7 tajomstiev, o ktorých vedia len tí najšťastnejší ľudia (no len tak ich neprezradia)

Tí najšťastnejší ľudia na svete vám svoje tajomstvá len tak ľahko nevyzradia. Vôbec pritom nejde o to, že by nechceli, aby boli šťastní aj iní — dôvod je iný. Veľmi dobre totiž vedia, že človek musí chcieť byť šťastný a dôkazom toho, že to úprimne chce je, že si spraví svoj vlastný prieskum.

Ak ste sa ale dostali k tomuto článku, určite si zaslúžite poznať ich tajomstvá. Popísal ich portál Possibility Change.

#1 Je v poriadku nebyť v poriadku

Nikto nie je šťastný 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ak niekto tvrdí, že áno, je to toxická pozitivta, a tá je ešte horšia než čokoľvek iné. Dajte svojim emóciám vždy voľný priechod, je to nesmierne oslobodzujúce.

#2 Na šťastí je potrebné pracovať

Nič v živote nie je zadarmo — ani šťastie nie. Ako sme spomínali už vyššie, je potrebné pracovať na ňom každý jeden deň a vedome robiť rozhodnutia, ktoré nás k nemu dostanú.

#3 Sebaláska je nesmierne dôležitá

V prvom rade sa musíte naučiť milovať seba samého — a to presne v takej forme a podobe, akú máte dnes. Chváľte sa a vážte si všetky vaše úspechy a dobré vlastnosti — ani zďaleka nie sú samozrejmosťou.

#4 Vaša minulosť vás nedefinuje

Boli ste, kým ste boli, dnes je úplne nový deň. A bude aj zajtra. Každý z nás spravil v živote nejakú chybu, nezabúdajte ale na to, že chyby nie sú to, čo by vás definovalo. Zavrite vo svojej mysli dvere v “izbách spomienok”, ktoré vám len ubližujú. Neznamená to, že zmiznú, máte ale moc otvárať ich len vtedy, kedy chcete vy.

#5 Nadmerné analyzovanie k ničomu nevedie

Pokiaľ budete každú situáciu obracať z každej jednej strany, nič vám to neprinesie — resp. nič pozitívne. Získate tým totiž len úzkosť, obavy a stres. Veľmi dobre predsa viete, že nič nie je nikdy tak zlé, ako sa na prvý pohľad zdá.

#6 Problémy miesto odkladania riešte

Určite ste už počuli o efekte snehovej gule — tak presne takto to funguje s problémami. Čím viac budete nejaký problém odkladať, tým viac ďalších sa naňho bude nabaľovať. Nepridávajte si starosti navyše a všetko riešte tak rýchlo, ako sa len dá.

#7 Život sa deje tu a teraz

Určite poznáte výhovorky typu “Budem šťastný, keď si nájdem partnerku / presťahujem sa / zvýšia mi plat” a podobne. Život sa ale odohráva dnes a práve tu a teraz. Nikde nemáte záruku, čo bude zajtra, a či vôbec nejaké zajtra bude — a práve to je na živote najkrajšie. Užívajte si ho preto naplno.