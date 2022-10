Tu sú 4 znamenia, že si vo svojom živote práve prechádzate fázou “pustovníka”

Pýtajú sa vás v poslednom čase vaši priatelia i rodina, čo sa to s vami deje? Prečo neodpovedáte na správy, prečo nikam nechodíte… To, že sa niečo zmenilo, vidíte a cítite aj vy. Najlepšie vám je doma, kde máte svätý pokoj. Takmer úplne sa vyhýbate akejkoľvek sociálnej interakcii a najlepšie a hlavne najbezpečnejšie sa cítite, keď ste sami doma.

Ak je vám to známe, možne sa nachádzate vo fáze “pustovníka”. Jej 4 charakteristiky popísal portál Thought Catalog.

Čo to fáza pustovníka je?

Pociťovali ste v poslednom období potrebu stiahnuť sa od ľudí a od vonkajšieho sveta, aby ste našli svoj vnútorný pokoj? Pokiaľ ide o pokoj na duši a osobnostný rast, ticho a samota sú tými najlepšími priateľmi. Preto ich začnete počas “fázy pustovníka” vedome či nevedome vyhľadávať.

Ide totiž o obdobie dobrovoľnej izolácie, počas ktorej sa prakticky úplne stiahnete z vonkajšieho sveta jeho rozptyľovania. Nájdete tak dostatok priestoru na osobnostný či duchovný rast a taktiež na introspekciu.

Toto obdobie je charakteristické tým, že si potrebujete oddýchnuť nielen od všetkého, čo je toxické, ale dokonca aj od ľudí či miest, ktoré máte radi. Robíte to však len preto, aby ste načerpali novú silu a energiu, ktoré vám pomôžu sústrediť sa na svoje životné priority.

4 znamenia, že sa nachádzate vo fáze “pustovníka”

Ak máte pocit, že predchádzajúce riadky sa vás týkali, môžete si to overiť na týchto 4 znameniach.

Stal sa z vás samotár

Vo svojom vnútri cítite, že sa vyhýbate drvivej väčšine stretnutí. Ak aj nejaké pozvanie prijmete, cítite sa potom doslova vyšťavene a ľutujete, že ste radšej nezostali doma. Volíte si preto samotu — nie však preto, že by bola vašou jedinou možnosťou, ale preto, že je vašou voľbou.

Vaše priority a preferencie sa neustále menia

V jednu minútu sa pre niečo pevne rozhodnete, na ďalšiu to už nechcete. O niečom mesiace snívate, no keď to dosiahnete, už z toho nemáte žiadnu radosť. Aktuálne preto vôbec netušíte, kam smerujete a niekedy vás frustruje, že neviete ani to, ako bude váš život vyzerať zajtra, nieto ešte o rok.

Vzdialite sa od rodiny i priateľov

Nie každý z nich pochopí, že aktuálne nechcete s nikým hovoriť. Niektorí sa urazia, o niektorých dokonca možno prídete navždy. Nezabúdajte však na to, že ak vás má niekto skutočne rád, vždy sa vás bude snažiť pochopiť a podporiť.

Vaše vnímanie sveta sa zmení

Aj keď sa táto fáza skončí, na mnohé veci vo vašom živote sa už nikdy nebudete pozerať tak ako predtým. Stane sa z vás nový človek, ktorý už bude vedieť, že samota a osamelosť sú úplne odlišné pojmy.

Výhody fázy pustovníka

To, že do tejto životnej fázy dospejete, sa nedá “vynútiť” nasilu, jednoducho začnete túto potrebu pociťovať prirodzene. Napriek tomu, že väčšina ľudí jej neporozumie, má obrovské množstvo výhod.

Tak napríklad, získate veľké množstvo času navyše, ktorý môžete venovať sebe a introspekcii. Vďaka tomu porastie aj vaša energia, a vy tak pocítite odhodlanie pustiť sa aj do vecí, ktoré ste odkladali možno roky.

Nespornou výhodou je aj to, že si oddýchnete, a budete sa venovať svojmu osobnostnému i duchovnému rastu. Prokrastinácia sa pre vás stane cudzím slovom a taktiež zistíte, že dokážete žiť bez mnohých vecí, ktoré vás predtým len oberali o čas.