Toto je psychologický dôvod toho, prečo neustále píšeme ľudom, ktorí nás ignorujú

Platí to predovšetkým v prípade rozchodov. Po skončení vzťahu vás vaša ex polovička začala ignorovať, no vy sa napriek tomu dožadujete nejakých odpovedí na nezodpovedané otázky. Píšete, no odpovede neprichádzajú. Miesto toho, aby ste to prijali, však píšete ešte o to viac. Prečo sa takto správame?

Psychologické vysvetlenie priniesol portál Your Tango.

Nech sa vaši priatelia snažia akokoľvek, aj tak to vždy spravíte. Možno vám vezmú telefón, keď pijete, keď sa nudíte, alebo keď vás zachytí vlna nostalgie, no nepomáha to. Aj tak ste jej/mu napísali už možno aj 10, 20 či hoci aj 80-krát. Sami sa za to hanbíte, no jednoducho ste sa nedokázali ovládnuť. Každá nezodpovedaná správa vo vás totiž zapálila ešte väčšiu túžbu po odpovedi. Psychológia však na toto má odpoveď.

Predstavte si situáciu, že pracujete v budove, kde sa musíte každý deň dostať napríklad na desiate poschodie. Každé ráno vykonáte rovnakú činnosť – nastúpite do výťahu, stlačíte desiatku, dvere sa zatvoria, vy sa pohodlne zveziete a na desiatom poschodí vystúpite.

Predstavte si však situáciu, že jedného dňa do tohto výťahu nastúpite, stlačíte desiatku, no vôbec nič sa nestane. Čo spravíte? Okamžite vystúpite a poviete si, že vyjdete schodmi? To sotva. Stlačíte desiatku ešte raz a keď sa nič nestane, začnete ju stláčať opakovane – a keď sa nič nedeje, začnete ju stláčať čoraz rýchlejšie a čoraz silnejšie. Následne postláčate všetky ostatné gombíky a vyskúšate čokoľvek, kým to vzdáte a vyjdete schodmi – pretože ste jednoducho boli zvyknutí na to, že to funguje.

A presne rovnako je to aj vo vzťahoch. Dobrou správou preto je, že každou jednou správou ste o krok bližšie k tomu, aby vás to prestalo baviť. To, že očakávate odpoveď, je naučené správanie z minulosti a ide o naučený vzorec, ktorý je zrazu nefunkčný, čo v nás prirodzene vzbudzuje hnev, úzkosť a možno dokonca stav prirovnateľný k “závislosti”.

Samozrejme si bude vyžadovať určitý čas, aby ste tento vzorec prelomili, no raz, keď sa vám to podarí a uvidíte, ako skvele váš život funguje aj bez toho (resp. ešte oveľa lepšie), už nikdy sa k tomuto vzorcu správania nevrátite.