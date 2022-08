Toto je 7 znamení, že vo svojom živote mrháte svojím drahocenným časom

Na tomto svete žijeme len raz a čas, ktorý sme dostali (a každý deň sa kráti) by sme si preto mali nielen vážiť, ale aj užiť naplno. Napriek tomu však niekedy sabotujeme samých seba a venujeme ho činnostiam či ľuďom, ktoré nás oň tragicky oberajú.

Článok pokračuje pod videom ↓

Portál Medium spísal zoznam 7 znamení, že vo svojom živote mrháte svojím drahocenným časom.

#1 Robíte zbytočné veci

Bezduché scrollovanie sociálnymi sieťami, nadmerné hranie PC hier či nadmerné pozeranie televízie a mnoho iného — toto všetko sú veci, ktoré vám reálne nič nedávajú, len vám berú. Oberajú vás o váš drahocenný čas, ktorý by ste mohli radšej využiť úplne inak.

#2 Trávite čas s ľuďmi s negatívnou energiou

Ak sa budete stretávať s ľuďmi, ktorí stagnujú, budete stagnovať aj vy. Naopak, ak sa obklopíte ľuďmi, ktorí sú ako vo svojom súkromnom, tak i v pracovnom živote féroví, lojálni, úprimní a neustále na sebe pracujú, budete sa posúvať spolu s nimi. Začnite sa vyhýbať energetickým upírom a sledujte, ako sa váš život zmení.

#3 Žijete v komfortnej zóne

Je v poriadku na pár dní sa do nej utiahnuť, keď sa cítite naozaj vyčerpane, no žiť v nej celé mesiace či roky je jednou z najhorších vecí, aké môžete sami sebe spraviť. Áno, pohodlie spojené s pokojom, žiadnym rozhodovaním sa či žiadnymi výdavkami je lákavé, no naozaj chcete žiť život, ktorý za nič nestojí?

#4 Neplánujete budúcnosť

Väčšina ľudí nevie, čo budú robiť takto o týždeň, nie to ešte o 5 či 10 rokov. Tí najúspešnejší ľudia ale majú množstvo spoločných vecí — okrem iného aj tú, že majú jasné plány, ciele a vízie. Nimi si riadia svoj denný harmonogram.

#5 Míňate peniaze na veci, ktoré nie sú dôležité

Problémom nie je to, že vám na chvíľku urobia radosť. Skutočným problémom je, že ak vám tie peniaze budú chýbať, budete si ich musieť znovu zarobiť, na čo budete potrebovať čas — a ten by ste mohli využiť oveľa produktívnejšie, ak by ste si nenakúpili zbytočnosti, ktoré vlastne ani nepotrebujete.

#6 Priveľa sa sťažujete

V zásade nie je nič zlé na tom, ak sa na niečo posťažujete. Čo je však dôležité je ochota s tým niečo robiť. Ak budete neustále len bedákať, no pre riešenie situácie nič nespravíte, strácate nielen čas, ale aj ľudí okolo seba.

#7 Nečítate knihy

V knihách sa ukrýva množstvo múdrostí, ktoré vám pomôžu objaviť nepoznané. Vďaka nim sa môžete posunúť o míľový krok vpred nielen kariérne, ale aj osobnostne či v oblasti vašich vzťahov. Stačí si vybrať tie správne knihy a nájsť si na ne čas.