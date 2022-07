Toto je 10 znamení, že je načase, aby ste svojej minulosti dali posledné “zbohom“

Hovorí sa, že šťastní môžeme byť iba vtedy, keď žijeme v prítomnosti. To je absolútna pravda, no hodiť minulosť za hlavu niekedy môže byť poriadne náročné. Vždy to však stojí za to.

Portál The Minds Journal popísal 10 znamení, podľa ktorých zistíte, že minulosť vás už len ťaží, a je načase povedať jej “zbohom”.

#1 Keď vám ľudia, s ktorými sa stretávate, nespôsobujú radosť, a rovnako je to s vašou aktuálnou situáciou, znamená to, že je načase pohnúť sa ďalej.

#2 Prestali ste mať radi činnosti, ktoré ste predtým milovali.

#3 Vo svojom živote sa nebavíte – nič vás nedokáže poriadne zaujať a už dávno ste nezažili pocit, že život si doslova užívate.

#4 Aktuálne nemáte žiadne veľké sny a začínate mať pocit, že stagnujete.

#5 V živote vám chýba nejaký väčší projekt, na ktorom by ste so zápalom pracovali.

#6 Často pociťujete negatívne emócie, smútok a často si aj poplačete.

#7 Väčšina vašich myšlienok sa spája s minulosťou a sami cítite, že viac žijete v nej, ako v prítomnosti.

#8 Často sa vám v mysli vynárajú bolestivé spomienky.

#9 Napriek tomu, že sa snažíte, aby veci fungovali, všetko sa kazí. Život vás chce jednoducho “presmerovať” na lepšiu cestu.

#10 Väčšinu času premýšľate negatívne, robí vám problém veriť, že veci sa dajú do poriadku.