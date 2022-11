Sigma žena disponuje týmito 9 vlastnosťami. Máte ich aj vy?

Kedykoľvek, keď sa hovorí o sebavedomej a silnej žene, zvyčajne nám napadne výraz “alfa žena”. Často sa hovorí aj o tzv. “beta žene”, ktorá má sebavedomia menej, a je viac submisívna. Existuje však aj tretia kategória, o ktorej mnoho ľudí stále nevie. Ide o sigma ženu, ktorá je zo všetkých najvýnimočnejšia.

Jej 9 vlastností popísal portál The Minds Journal. Máte ich aj vy?

#1 Ste nezávislá a sebestačná. Sigma žena nemá potrebu na nikoho sa spoliehať — ani finančne, ani emocionálne, ani nijak inak. Ste priam stelesnením sebestačnosti, čo však mnohých doslova desí. Vám je to ale úplne jedno, pretože vám vôbec nezáleží na tom, čo si o vás myslia ostatní.

#2 Ste hrdá na svoju autenticitu a jedinečnosť. Viete, že sa extrémne vymykáte z davu, a absolútne vám to vyhovuje. Nechcete zapadnúť, chcete byť sama sebou.

#3 Láska pre vás znamená veľa, ale nikdy pre vás nebude dôležitejšia ako sebaúcta. Ak vidíte, že partner si vás vo vzťahu neváži, alebo s vami zaobchádza zle, bez zaváhania odchádzate. Vaše sny sú pre vás oveľa dôležitejšie, ako nefungujúci pseudo-vzťah.

#4 Neznášate klebetiť o iných. Nezaujímajú vás ani ich úspechy, ani ich neúspechy — jednoducho vám to je jedno. Razíte si svoju vlastnú cestu, a okolo seba máte len veľmi úzku skupinu ľudí.

#5 Ľudí často “desíte”. Navonok totiž nepôsobíte priateľsky — práve naopak. Ide z vás akýsi “chlad” či nedostupnosť, je to však len preto, že nikdy si k telu nepustíte niekoho cudzieho. Viete, že môžete veriť málokomu, no keď si už raz niekto vašu dôveru získa, je to na celý život.

#6 Vaša osobnosť je pre mnohých záhadou. Napriek tomu, že sa nebránite hovoriť o sebe, dokážete to robiť tak, že vlastne nič dôležité neprezradíte. Ľuďom vždy poviete presne to, čo práve chcete (alebo potrebujete). Z vášho súkromia ukazujete len presne tie útržky, ktoré chcete, a ktoré vám vyhovujú.

#7 Emocionálna inteligencia je dnes doslova raritou, no tá vaša je na veľmi vysokej úrovni. Taktiež dokážete celú miestnosť prečítať hneď, ako do nej vstúpite, a vaša schopnosť odhadnúť ľudí je priam neomylná. Máte prirodzený dar čítať reč tela a doslova čítať emócie druhých.

#8 Ľudia vás milujú a ste pre nich vzorom bez toho, aby ste sa o to akokoľvek snažili. Prirodzene uctievajú a obdivujú vašu životnú cestu a tiež to, kam až ste sa dostali.

#9 Vaše nároky a štandardy sú veľmi vysoké a vôbec sa tým netajíte. Milujete luxus a milujete sa obklopovať ľuďmi, ktorí sú naladení na rovnakej vlnovej dĺžke ako vy.