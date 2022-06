Prekvapivé odhalenia a silné emócie. Dnešný nov Mesiaca najviac ovplyvní tieto 4 znamenia

Možno ste si už sami na sebe všimli, ako veľmi ovplyvňujú jednotlivé cykly Mesiaca to, ako sa cítite. Ak aktuálne cítite, že sa vo vás bijú všetky možné i nemožné emócie, alebo pociťujete nezvyčajnú tenziu, môže to byť aj preto, že dnes máme nov Mesiaca.

Portál Bustle popísal, ktoré 4 astrologické znamenia ovplyvní najviac.

Baran

Pre ľudí narodených v tomto znamení bude tento nov veľmi náročný. Mimoriadne ovplyvní vaše emócie, ale aj váš rodinný život. Začnete totiž prehodnocovať, koľko dávate a koľko toho dostávate späť. Začnete si preto konečne uvedomovať, že zrejme ste už dlhšiu dobu manipulovaní rodinnými príslušníkmi či spolubývajúcimi.

Skúste na chvíľu spomaliť a sústrediť sa na seba. Šetrite sa, tento nov vás totiž vedie k tomu, aby ste našli svoj vlastný rastový potenciál, znovuobjaviili svoju samostatnosť a uvedomili si, že na ľudí, pre ktorých ste obetovali všetko, sa už spoliehať nemôžete.

Rak

Raci na tom budú veľmi podobne, ako vyššie spomenúti Barani. Váš spasiteľský syndróm bude týmto novom ešte viac umocnený, avšak konečne si začnete uvedomovať, že sebaobetovanie nie je tou správnou cestou, a že druhým dávate až príliš.

Sústreďte sa na seba, zamerajte sa na svoje vlastné emócie a predtým, než sa budete snažiť o záchranu druhých, “vyliečte” najprv seba. Tento nov vás doslova nabáda k tomu, aby ste najprv naplnili svoj vlastný pohár a načerpali energiu, o ktorú vás druhí obrali.

Váhy

Ak ste sa narodili v tomto znamení, je veľmi pravdepodobné, že v práci aktuálne prežívate mimoriadne intenzívne obdobie, ktoré pre vás ale vyvrcholí veľkým úspechom v podobe povýšenia alebo niečoho podobného. Dajte si však pozor na dve veci.

Tou prvou je, že snažte o to, aby bolo dosahovanie vašich kariérnych cieľov vždy férové. Po druhé nezabúdajte na to, že s úspechom prichádza vždy aj závisť, buďte preto pripravení na to, že nejaké vzťahy možno budete musieť “obetovať”.

Kozorožec

Kozorožci, čo sa sa týka vzťahov, vaše aktuálne obdobie by sa dalo prirovnať k loďke bez plachiet na rozbúrenom mori. Unáša vás to, ani sami neviete kam, je preto načase zastaviť sa a vaše vzťahy/vás vzťah prehodnotiť. Nie sú náhodou problémy, ktoré pociťujete, ešte väčšie? Nebolo by pre vás lepšie niečo, čo nefunguje, nahradiť niečím zdravým?

Keď nad týmito vecami začnete premýšľať, uvedomíte si, že napriek tomu, že ste veľmi racionálnou osobou, v poslednom období ste uvažovali srdcom. Vzťahy, ktoré fungujú, ním pokojne chráňte ďalej, nebojte sa ale ukončiť tie nefungujúce. Ak sa vám to podarí, vo vašom živote sa udejú doslova zázraky.