Prečítajte si ich, keď vám bude najhoršie. Týchto 10 krátkych pripomienok má cenu zlata

Je prirodzené, že v našom živote sa striedajú tie lepšie a tie horšie obdobia. Ak si práve prechádzate jedným z tých horších, je skvelé mať pri sebe niekoho, kto vás povzbudí. Čo však v prípade, keď práve nikoho takého nemáte? Pomôže vám týchto 10 krátkych pripomienok.

Zhrnul ich portál Thought Catalog.

#1 Keď niečo dokážete spraviť, keď sa vám chce a cítite sa na to, dokážete to, aj keď sa na to necítite.

#2 Marcus Aurelius povedal: “Môže vám to zničiť život iba vtedy, keď to zničí aj váš charakter.”

#3 Kým nezačnete byť vďačný za to, kde ste teraz, nikdy sa neposuniete ďalej.

#4 Vždy dôverujte svojim pocitom. Dovedú vás k činom, vďaka ktorým sa stanete osobou, ktorou túžite byť.

#5 Občas nájdete rozdiely medzi životom, ktorý chcete a medzi životom, ktorý si myslíte, že chcete. Musíte to len prijať.

#6 Čím viac majú ľudia potrebu hovoriť o svojom úspechu a ukazovať sa na verejnosti, tým menej úspešní sú. S nikým sa preto neporovnávajte.

#7 Akákoľvek príležitosť, ktorá vám zaklope na dvere je zbytočná, pokiaľ sa jej pevne nechopíte.

#8 Strach je mocnou nápovedou. Nezabúdajte však, že vám ukazuje, čo chcete — a nie to, čo nechcete. Najviac ho preto cítime pred tými dobrými rozhodnutiami.

#9 Ak nejaký svoj cieľ nedokážete zhrnúť do 1-2 viet, znamená to, že je príliš nejasný, a preto ho zrejme nikdy nedosiahnete.

#10 Nezabúdajte na to, že najväčšou silou človeka je schopnosť ukázať slabosť. Všetko bude v poriadku.